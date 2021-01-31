Влада США почала розслідування відносно SpaceX

Приводом для розгляду став випробувальний політ ракети Starship в грудні 2020 року, який закінчився вибухом при посадці

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) почало розслідування відносно компанії SpaceX Ілона Маска через порушення ліцензії на запуск космічних кораблів.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією.

За їхньою інформацією, FAA розпочала розслідування інциденту, який зачіпає не тільки вибух прототипу Starship при посадці, а й «відмову SpaceX дотримуватися умов» запуску космічних кораблів, позначених відомством.

«Хоча ми визнаємо важливість швидких дій для стимулювання інновацій в комерційній сфері, FAA не поступатиметься своєю відповідальністю за захист суспільної безпеки», - заявив представник відомства Стів Кульм.

У той же час, він не уточнив, які саме дії SpaceX порушили ліцензію FAA.

Чергове тестування прототипу Starship мало відбутися 28 січня, однак FAA заборонила проводити цей запуск, оскільки чиновники розглядали зміни, які SpaceX внесла в свою заявку на ліцензію, зазначив один зі співрозмовників The Verge. Глава компанії Ілон Маск болісно відреагував на скасування випробувань.

«На відміну від авіаційного підрозділу, з яким все нормально, космічний підрозділ FAA має принципово неправильну нормативну базу. Їх правила розраховані на кілька неповоротних запусків на рік з декількох державних об'єктів. Дотримуючись цих правил, людство ніколи не добереться до Марса», - написав мільярдер у себе в Twitter.

Космічний корабель Starship зараз знаходиться на стадії розробки, зазначала SpaceX. Він «повністю підтримує багаторазове використання системи транспортування», розробленої для перевезення як людей, так і вантажів «на орбіту Земля, Місяць, Марс і ще далі».