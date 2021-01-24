SpaceX вдало вивела на орбіту рекордну кількість супутників

Багаторазова ракета Falcon 9 стартувала із 143 апаратами

В рамках місії Transporter-1 американська компанія SpaceX успішно здійснила запуск багаторазової ракети Falcon 9, що вивела на орбіту рекордну кількість супутників. Запуск ракети-носія транслювався на YouTube.

Ракета злетіла з комплексу SLC-40 в американському штаті Флорида. За повідомленням «РБК-Україна», вона має вивести на навколоземну орбіту 143 апарати.

До цього компанія за один раз виводила в космос тільки 64 супутники, а минулий рекорд був за індійською місією PSLV-C37, яка у 2017 році вивела на орбіту 104 супутники.

Нагадаємо, в грудні ракета компанії SpaceX вивела на орбіту супутник SXM-7 корпорації супутникового онлайн-мовлення в Північній Америці Sirius XM Holdings.

Крім того, у листопаді SpaceX вивела на навколоземну орбіту супутник Sentinel-6A Michael Freilich для вивчення океану. Запуск супутника був частиною програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США і Європейського космічного агентства.

Первісно запуск ракети було заплановано здійснити 23 січня, але через погані умови його перенесли на добу.

Раніше повідомлялось про те, що президент України Володимир Зеленський запросив власника компаній SpaceX і Tesla, американського мільярдера Ілона Маска відвідати Україну і оглянути музей космонавтики у Житомирі.