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    У світі

    Статки Ілона Маска продовжують зростання

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    Позавчора Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі - Статки Ілона Маска продовжують зростання
    Позавчора Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі
    ixbt.com

    У власності засновника Tesla та SpaceX вже понад $209 млрд

    Американський підприємець та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск ще більше зміцнив свою позицію у рейтингу найбагатших людей світу. Його статки продовжують демонструвати зростання.

    Про це свідчать дані американського агентства Bloomberg, відповідно до яких, станом на 9 січня статки Маска дорівнюють 209 мільярдів доларів.

    Маск вже другий день очолює список найбагатших людей світу. Другу сходинку займає засновник компанії Amazon Джефф Безос зі статками в розмірі 186 мільярдами доларів.

    Нагадаємо, 7 січня американський бізнесмен Ілон Маск став найбагатшою людиною світу, обігнавши Джеффа Безоса. Статки Маска різко збільшилися через зростання акцій компанії Tesla, яка займається виготовленням електромобілів .

    Ще на початку 2021 року Маск був на другому місці у списку найбагатших людей світу. Він був вище засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.

    Як повідомлялося раніше, минулого року акції Tesla показали минулого року ріст на 743%.

    Теги: Tesla Ілон Маск SpaceX Amazon Microsoft
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