Статки Ілона Маска продовжують зростання

Позавчора Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі

У власності засновника Tesla та SpaceX вже понад $209 млрд

Американський підприємець та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск ще більше зміцнив свою позицію у рейтингу найбагатших людей світу. Його статки продовжують демонструвати зростання.

Про це свідчать дані американського агентства Bloomberg, відповідно до яких, станом на 9 січня статки Маска дорівнюють 209 мільярдів доларів.

Маск вже другий день очолює список найбагатших людей світу. Другу сходинку займає засновник компанії Amazon Джефф Безос зі статками в розмірі 186 мільярдами доларів.

Нагадаємо, 7 січня американський бізнесмен Ілон Маск став найбагатшою людиною світу, обігнавши Джеффа Безоса. Статки Маска різко збільшилися через зростання акцій компанії Tesla, яка займається виготовленням електромобілів .

Ще на початку 2021 року Маск був на другому місці у списку найбагатших людей світу. Він був вище засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.

Як повідомлялося раніше, минулого року акції Tesla показали минулого року ріст на 743%.