Статки Ілона Маска продовжують зростання
У власності засновника Tesla та SpaceX вже понад $209 млрд
Американський підприємець та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск ще більше зміцнив свою позицію у рейтингу найбагатших людей світу. Його статки продовжують демонструвати зростання.
Про це свідчать дані американського агентства Bloomberg, відповідно до яких, станом на 9 січня статки Маска дорівнюють 209 мільярдів доларів.
Маск вже другий день очолює список найбагатших людей світу. Другу сходинку займає засновник компанії Amazon Джефф Безос зі статками в розмірі 186 мільярдами доларів.
Нагадаємо, 7 січня американський бізнесмен Ілон Маск став найбагатшою людиною світу, обігнавши Джеффа Безоса. Статки Маска різко збільшилися через зростання акцій компанії Tesla, яка займається виготовленням електромобілів .
Ще на початку 2021 року Маск був на другому місці у списку найбагатших людей світу. Він був вище засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.
Як повідомлялося раніше, минулого року акції Tesla показали минулого року ріст на 743%.