Картонний Ілон Маск побачив Житомир і побував на екскурсії у музеї космонавтики

Журналісти вирішили перевірити, чи готове місто до приїзду американського гостя

Картонний двійник підкорювача Марса, мільярдера, засновника компанії Tesla Ілона Маска побував з журналістами програми «Час. Підсумки тижня» на 5 каналі у Житомирі.

Зазначається, що у місті він, по-перше, з'ясував, що бувають проблеми з інтернетом, а, по-друге, потрапив до відомого музею космонавтики імені Сергія Корольова.

«Це місце для справжніх мрійників, яким, до речі, і є Ілон Маск. Тут про нього згадують не раз: на екранах показують його «Теслу», яка дрейфує космосом, зореліт, який імітує роботу його космічних кораблів. А також у цьому музеї порівнюють космічні програми видатних інженерів: Корольова та Маска.

Українець Корольов, каже директорка закладу, був багато в чому схожий на свого наступника Ілона Маска. І мрії мав, до речі, не гірші. У національному музеї є багато експонатів, над якими працював сам Корольов. Можливо, ці прототипи й не вразять нинішнього Ілона Маска, який і до того вже бачив багато, але деякі з них точно розважать. Нещодавно в музеї з’явився робот Мекканоїд», – йдеться у сюжеті журналістів.

Крім науки, Житомир може показати новітньому діячеві й свою культуру. Місцеві жителі кажуть, що навідатися можна до Свято-Михайлівського катедрального собору з унікальними розписами, ну й кудись, щоб розслабитися, аби мільярдер не натрапляв на локдаун, бо навіть ту жменю закладів, що тут є, пандемія зачинила на замок.

За словами журналістів, місцева влада впевнена, що американцю місто сподобається.

«До можливого візиту гостей великого калібру область цілком готова. Два роки тому Житомир приймав президентів України та Білорусі. Кажуть, вони не нудьгували. І вірять, що й Ілону Маску сподобається», ‒ зазначили житомирські чиновники.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський запросив засновника SpaceX та гендиректора Tesla Inc. Ілона Маска до Житомира, а журналісти вирішили підготувати місто до візиту американського гостя.

До слова, статки Ілона Маска продовжують зростання.

Минулого року акції Tesla показали минулого року ріст на 743%.