Як стати кандидатом від «Слуги народу». Партія президента озвучила критерії



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Дмитро Разумков очолив партію «Слуга народу» Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Разумков обіцяє до виборів оприлюднити список партії, щоб кожен міг прокоментувати ту чи іншу кандидатуру

На дострокових виборах до парламенту кандидат від партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу», яка змінила очільника, повинен бути високоморальним і успішним у своїй справі. Про це на прес-конференції повідомив політтехнолог Дмитро Разумков, пише LIGA.net.

«Кандидат повинен бути високоморальним, з бажанням і можливістю чути ті завдання, які йому буде ставити українське суспільство. Ця людина повинна бути успішною у тій діяльності, якою вона займається. Ця людина повинна мати бездоганну репутацію», - сказав Разумков.

Він обіцяє до виборів оприлюднити список партії, щоб кожен міг прокоментувати ту чи іншу кандидатуру. Якщо претензії суспільства будуть обґрунтованими, партія обіцяє виключити підозрілих кандидатів ще до виборів.

Для складання виборчого списку партія «Слуга народу» проведе з’їзд.

Разумков зазначив, що для реальних змін і виконання усіх наказів суспільства треба консолідувати президентську, законодавчу та виконавчу владу.

Як повідомлялось, главою партії «Слуга народу» став Дмитро Разумков, керівником виборчого штабу партії - Олександр Корнієнко.