«Слугу народу» на вибори очолив Разумков



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Новий керівник партії Слуга народу Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Партія «Слуга народу» довірила мені виконувати функції керівника», - Дмитро Разумков

Главою партії «Слуга народу» став Дмитро Разумков, керівником виборчого штабу партії - Олександр Корнієнко. Про це повідомив Разумков на прес-конференції в Києві.

«Недавно пройшов з’їзд партії «Слуга народу», були проведені зміни в керівництві партії. Іван Баканов, в зв’язку з переходом на держслужбу (в СБУ – «Главком»), не може надалі займати цю посаду, і партія довірила виконувати ці функції мені», - пояснив Разумков.

Керівником діджитал напрямку став Михайло Федорів, який відповідав за цей напрямок в команді Зеленського на президентських виборах.

Разумков пояснив, що для реальних змін і виконання усіх наказів суспільства треба консолідувати президентську, законодавчу та виконавчу владу.

Для складання виборчого списку партія «Слуга народу» проведе з’їзд. Разумков озвучив вже вимоги до кандидатів в депутати від президентської політсили. «Ця людина в першу чергу повинна були високоморальною з бажанням і можливістю слухати та реалізовувати ті завдання, яке йому буде ставити українське суспільство, з безперечною репутацією, командний гравець…», - сказав керівник партії.

Нагадаємо, 23 травня заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка сказав, що Дмитро Разумков очолить на парламентських виборах список президентської партії «Слуга народу».