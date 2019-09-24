«Як ви смієте!»: 16-річна екоактивістка виступила з промовою на саміті ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Грета Тунберг звинуватила світових лідерів у зраді

Шведська екоактивістка Грета Тунберг приїхала на Генасамблею ООН і під час свого виступу звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління через недостатню боротьбу проти зміни клімату.

Виступ школярки опублікували в ООН.

«Я не повинна бути тут, я повинна повернутися в школу на іншому боці океану… Ви вкрали моє дитинство і мої мрії своїми порожніми обіцянками», — сказала вона.

На думку Тунберг, на планеті руйнуються екосистеми й вона перебуває на порозі масового вимирання.

«Але все, про що ви (світові лідери — ред.) можете говорити — це гроші та казки про безкінечний економічний розвиток», — наголосила вона.

Також активістка зазначила, що нове покоління спостерігає за діями влади і починає усвідомлювати її зраду.

«Майбутні покоління спостерігають за вами, і якщо ви нас зрадите, ми вам ніколи не пробачимо. Світ прокидається, зміни наступають, хочете ви цього чи ні», — резюмувала вона.

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляв «Главком», Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, до її порядку денного включено окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити у залу резолюції з цієї теми.