Amazon змінив іконку застосунку через «вуса Гітлера»

На логотипі було зображено коробку із синьою смужкою скотчу та фірмовою стрілкою-усмішкою

На оновленому логотипі зображення обірваного скотчу замінили на квадрат із загнутим кутом

Компанія Amazon змінила оновлений логотип свого мобільного додатку після того, як користувачі порівняли зображення із вусами Гітлера. Про це пише видання The Verge.

На логотипі було зображено коробку із синьою смужкою скотчу та фірмовою стрілкою-усмішкою, яка розміщена й на офіційному логотипі компанії. Саме смужка скотчу викликала в користувачів додатку неоднозначні асоціації. Дехто порівняв вигляд смужки скотчу із вусами Адольфа Гітлера.

Після кількох несхвальних відгуків в Amazon змінили дизайн. «Ми розробили нову іконку, щоби викликати приємне хвилювання та радість у клієнтів, коли вони починають свою шопінг-подорож за допомогою смартфону, так само, коли вони бачать наші коробки біля своїх дверей», – зазначають у компанії.

На оновленому логотипі зображення обірваного скотчу замінили на квадрат із загнутим кутом.

Нагадаємо, Amazon – найбільша корпорація з продажу товарів і послуг через Інтернет. Безос заснував її в 1994 році. Ринкова капіталізація оцінюється в $1,69 трлн. Безос займає перше місце в списку найбагатших людей Forbes зі статком у $196,2 млрд.

У лютому стало відомо, що мільярдер Джеф Безос та засновник компанії Amazon залишить посаду гендиректора в третьому кварталі 2021 року й перейде на посаду виконавчого директора компанії.

Восени 2020 року Джефф Безос виділив $791 млн на захист довкілля. Раніше у жовтні співробітники Amazon влаштували мітинг біля маєтку Безоса, вимагаючи підвищення зарплати і безкоштовне медичне обслуговування.

Зазначимо, статки Ілона Маска знизилися на $15,2 млрд. Через це він опустився на друге місце в рейтингу найбагатших людей світу, поступившись лідерством Безосу.