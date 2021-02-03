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    У світі

    Безос залишить пост гендиректора Amazon

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    <p>Джефф Безос стане виконавчим головою ради директорів Amazon</p> - Безос залишить пост гендиректора Amazon

    Джефф Безос стане виконавчим головою ради директорів Amazon

    Джеффа Безоса, статки якого оцінюються в $196,2 млрд, замінить Енді Яссі, який зараз очолює Amazon Web Services

    Засновник Amazon Джефф Безос залишить пост гендиректора компанії, натомість він стане виконавчим головою ради директорів.

    Про це повідомляє пресслужба Amazon

    57-річного Безоса, статки якого оцінюються в $196,2 млрд, замінить Енді Яссі, який зараз очолює Amazon Web Services. 

    «Як голова я маю намір зосередитися на нових продуктах. Енді добре відомий всередині компанії і працює в Amazon майже стільки ж, скільки і я. Він буде видатним лідером, і я повністю впевнений в ньому», – сказав засновник Amazon.

    Безос зазначив, що має намір приділити більше часу своєму благодійному фонду Bezos Earth Fund, космічній компанії Blue Origin, газеті The Washington Post і фонду Amazon Day 1 Fund.

    Нагадаємо, восени 2020 року Джефф Безос виділив $791 млн на захист довкілля.

    Раніше у жовтні співробітники Amazon влаштували мітинг біля маєтку Безоса, вимагаючи підвищення зарплати і безкоштовне медичне обслуговування.

    Теги: кадрові зміни бізнес відставка Amazon
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