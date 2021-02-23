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    Ілон Маск за день втратив $15 млрд і статус найбагатшої людини у світі

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    <span>Очільник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вже не перший багатій світу&nbsp;</span> - Ілон Маск за день втратив $15 млрд і статус найбагатшої людини у світі
    Очільник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вже не перший багатій світу 
    Фото з відкритих джерел

    Статки Маска наразі становлять $183,4 млрд

    Акції американського виробника електромобілів Tesla впали на 8,6% - до $714,5 за акцію. В результаті статки Ілона Маска, її співзасновника і керівника, знизилися на $15,2 млрд.

    Через це він опустився на друге місце в рейтингу найбагатших людей світу, поступившись лідерством засновнику і голові Amazon Джеффу Безосу, пише Bloomberg.

    Статки Маска становлять $183,4 млрд, а Безоса - $186,3 млрд. З січня вони періодично міняються місцями на тлі коливань ціни на акції Tesla.

    Найбільш різке падіння вартості акцій Tesla з вересня минулого року частково було викликано нещодавньою заявою Маска, що курс криптовалют Bitcoin і Ethereum «здається високим». Він написав про це в Twitter через два тижні після того, як Tesla оголосила, що купила біткоїнів на $1,5 млрд.

    Криптовалюта, яка подорожчала більш ніж на 400% за останній рік, за останні два дні помітно подешевшала через скептицизм з приводу потенціалу для продовження зростання. Її вартість знижувалася до $47,78 тис., cвідчать дані Coindesk. Зараз біткоїн торгується приблизно по $49 тис. На вихідних криптовалюта подорожчала до рекордних $58,3 тис.

    Відзначається, що падіння біткоїна прискорилося на тлі заяви глави Мінфіну США Джанет Йеллен. Виступаючи на заході в New York Times вона назвала біткоїн «дуже спекулятивним активом», який вкрай неефективний для транзакцій. Також Йеллен назвала кількість енергії, споживаної при обробці цих транзакцій, «приголомшливою».

    Падіння біткоїна потягнуло за собою і курс інших криптовалют. Так Ethereum подешевшав до $1,737 після нещодавнього рекорду в $2 000.

    Теги: бізнес розкіш Tesla фінанси Біткоїн Ілон Маск криптовалюта Amazon
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