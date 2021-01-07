Які країни та церкви святкують Різдво 7 січня

Україна – одна з п'яти країн світу, що відзначає два Різдва

В Україні Різдво 7 січня традиційно відзначають більшість православних та греко-католиків. Водночас Римо-Католицька церква і більша частина Православних церков відзначають Різдво за григоріанським або новоюліанськім календарем – 25 грудня. Останній збігається з григоріанським до 2800 року.

Множинність дат Різдва історично склалась через різницю у календарях, які використовують різні церкви – юліанський та григоріанський. Календарна реформа, що замінила юліанський стиль на григоріанський відбулася в XVI столітті за папи Римського Григорія XIII, за іменем якого і отримав свою назву новий календар.

У 1923 році за ініціативою Константинопольського патріарха відбулася нарада православних церков, на якому ухвалили рішення про виправлення Юліанського календаря. Але в російській церкві ця реформа не була сприйнята. Саме тому на пострадянському просторі закріпився стереотип, що свято 25 грудня – католицьке, а 7 січня – православне.

Зараз юліанським календарем продовжують користуватися Російська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви. Також святкують Різдво 7 січня Афонські монастирі.

Отож 7 січня Різдво святкують в Україні, Єгипті, Росії, Білорусі, Грузії, Сербії, Македонії, Чорногорії, Казахстані й Киргизстані.

Цікаво, що одна з найстаріших у світі християнських церков – Вірменська апостольська церква святкує Різдво 6 січня. Також у Вірменії цей день є державним святом. Це пов'язано з тим, що Вірменська церква відзначає Різдво одночасно з Богоявленням, як це робили ще ранні християни в третьому столітті.

7 січня державний вихідний у зв'язку з Різдвом мають Грузія, Сербія, Чорногорія, Північна Македонія та Росія.

Україна – одна з п'яти країн світу, що відзначає два Різдва. Окрім нашої держави, Різдво офіційно святкується двічі в Білорусі, Молдові, Еритреї та Лівані.

Фото: Радіо Свобода

Римо-католицька церква і більшість протестантських і православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. Понад 75 % християн світу відзначають його 25 грудня.

Українці цьогоріч вчетверте офіційно відзначили Різдво Христове за григоріанським календарем: з 2017 року 25 грудня оголошено вихідним днем. Раніше українці на державному рівні святкували Різдво лише 7 січня, цей день був вихідним.

Зазначимо, що предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни. Епіфаній нагадував, що за соціологічними даними більше ніж 60% українців проти святкування 25 грудня.

Цьогоріч Єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський візитатор для українців-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович розповів, що святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально.