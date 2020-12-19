Епіфаній: українці не готові святкувати різдво у грудні

Предстоятель ПЦУ застерігає від «певного розколу»

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що суспільство ще не готове святкувати різдво 25 грудня. В інтерв’ю Радіо Свобода він звернув увагу на дані соціологічних опитувань з цього питання.

«Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол», – пояснив він.

За його словами, це питання часу: коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі і не тільки православні, інші християни, «бо все це взаємопов’язано між собою».

«Коли церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", – зазначив Епіфаній.