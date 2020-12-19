  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Епіфаній: українці не готові святкувати різдво у грудні

    • Розсилка
    Митрополит Епіфаній - Епіфаній: українці не готові святкувати різдво у грудні
    Митрополит Епіфаній
    Фото: Українська правда

    Предстоятель ПЦУ застерігає від «певного розколу»

    Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що суспільство ще не готове святкувати різдво 25 грудня. В інтерв’ю Радіо Свобода він звернув увагу на дані соціологічних опитувань з цього питання.

    «Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол», – пояснив він.

    За його словами, це питання часу: коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі і не тільки православні, інші християни, «бо все це взаємопов’язано між собою».

    «Коли церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", – зазначив Епіфаній.

    Читайте також:

    Теги: вихідні церква українці Епіфаній
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies