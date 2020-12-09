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    Які пацієнти найскладніше переносять Сovid-19? Керівник «коронавірусного» шпиталю назвала групи ризику

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    На жаль, були й дуже тяжкі випадки, коли вже декомпенсуються супутні патології,&nbsp;&ndash; зазначила лікарка - Які пацієнти найскладніше переносять Сovid-19? Керівник «коронавірусного» шпиталю назвала групи ризику
    На жаль, були й дуже тяжкі випадки, коли вже декомпенсуються супутні патології, – зазначила лікарка
    Фото з відкритих джерел

    «Ми виписали пацієнта, якому 102 роки»

    Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла про групи ризику, які найважче переносять коронавірусну інфекцію.

    В інтерв’ю «Главкому» лікарка додає, що у них були найстарші та наймолодші пацієнти, які вже вилікувалися.

    «Найстаршому пацієнту, якого ми виписали, було 102 роки. А ще вилікували пацієнтів, яким було 95 і 92 роки. Це такі гарні досягнення. Наймолодшому було 19. Але, на жаль, були й дуже тяжкі випадки, коли вже декомпенсуються супутні патології. Це та сама група ризику, про яку всі говорять: пацієнт має ожиріння, цукровий діабет, хвору щитовидну залозу, СНІД (були й такі пацієнти), або на фоні онкології, коли паралельно людина ще й приймає хіміотерапію. Такі пацієнти досить складно переносять коронавірус», – наголосила лікарка.

    Крім того, Мостепан поділилися скільки загалом померло хворих з Covid-19 у їхній лікарні.

    «Ми вже пролікували 4600 пацієнтів, з яких 123 було летальних (тобто за 8 місяців на кожних 100 хворих – 2,6 померлих – «Главком»). Ми почали приймати пацієнтів з березня – тоді лише в інфекційне відділення, але потім зрозуміли, що це відділення не справиться з потоком, тому з квітня всю лікарню повністю перепрофілювали», – зазначила лікарка.

    Нагадаємо, що у США 102-річна жінка двічі перенесла Covid-19: до цього вона пережила іспанку, поборола рак та сепсис.

    Також, в Італії 101-річна жінка тричі перенесла коронавірус.

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    Теги: лікарня жінка рак коронавірус Тетяна Мостепан
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