Які пацієнти найскладніше переносять Сovid-19? Керівник «коронавірусного» шпиталю назвала групи ризику

На жаль, були й дуже тяжкі випадки, коли вже декомпенсуються супутні патології, – зазначила лікарка

«Ми виписали пацієнта, якому 102 роки»

Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла про групи ризику, які найважче переносять коронавірусну інфекцію.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка додає, що у них були найстарші та наймолодші пацієнти, які вже вилікувалися.

«Найстаршому пацієнту, якого ми виписали, було 102 роки. А ще вилікували пацієнтів, яким було 95 і 92 роки. Це такі гарні досягнення. Наймолодшому було 19. Але, на жаль, були й дуже тяжкі випадки, коли вже декомпенсуються супутні патології. Це та сама група ризику, про яку всі говорять: пацієнт має ожиріння, цукровий діабет, хвору щитовидну залозу, СНІД (були й такі пацієнти), або на фоні онкології, коли паралельно людина ще й приймає хіміотерапію. Такі пацієнти досить складно переносять коронавірус», – наголосила лікарка.

Крім того, Мостепан поділилися скільки загалом померло хворих з Covid-19 у їхній лікарні.

«Ми вже пролікували 4600 пацієнтів, з яких 123 було летальних (тобто за 8 місяців на кожних 100 хворих – 2,6 померлих – «Главком»). Ми почали приймати пацієнтів з березня – тоді лише в інфекційне відділення, але потім зрозуміли, що це відділення не справиться з потоком, тому з квітня всю лікарню повністю перепрофілювали», – зазначила лікарка.

Нагадаємо, що у США 102-річна жінка двічі перенесла Covid-19: до цього вона пережила іспанку, поборола рак та сепсис.

Також, в Італії 101-річна жінка тричі перенесла коронавірус.