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    У світі

    В Італії 101-річна жінка тричі перенесла коронавірус

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    Стооднорічна Марія Орсінгер проживає в будинку престарілих - В Італії 101-річна жінка тричі перенесла коронавірус
    Стооднорічна Марія Орсінгер проживає в будинку престарілих

    У жінки виявляли коронавірус у лютому, вересні та у листопаді

    Стооднорічна мешканка Італії Марія Орсінгер тричі перенесла коронавірус, проте у всіх випадках хвороба протікала в легкій формі.

    Перший раз у Марії, яка проживає в будинку престарілих в місті Арденно в північноіталійській області Ломбардія, Covid-19 виявили в лютому, пише газета La Provincia di Sondrio.

    «Маму госпіталізували, але вже тоді лікар сказала мені, що з усіх літніх пацієнтів ніхто так легко не переносив це захворювання. У неї фактично не було температури і дихала вона самостійно», – розповіла одна з дочок довгожительки Карла.

    Другий раз жінка перехворіла коронавірусом у вересні, коли на Апенніни прийшла друга хвиля. Цього разу у неї була невелика температура, але в цілому хвороба також протікала легко. Орсінгер тоді провела в лікарні 18 днів.

    Як повідомила виданню одна з дочок довгожительки Інес, минулого тижня їхня мати знову отримала позитивний тест на коронавірус.

    «Цього разу вона виявилася єдиною інфікованою (в будинку престарілих – ред.). Але у неї взагалі немає ніяких симптомів, відчувається вона добре, навіть не втратила апетиту», – повідомила Інес.

    У лікарні Орсінгер прозвали «бабусею Марією». Медики розповіли, що це маленька і тендітна жінка з залізним характером, яка ніколи ні на що не скаржиться.

    Марія Орсінгер народилася в селянській родині 21 липня 1919 року. Під час Другої світової війни вона вийшла заміж і пізніше народила шістьох дітей, а також усиновила двох дітей чоловіка від першого шлюбу. Протягом життя «бабуся Марія» відрізнялася відмінним здоров'ям. За словами дітей, найкращими ліками вона завжди вважала працю. Єдине, що доставляє їй неприємності в останні роки, це глухота.

    До слова, вчені зробили несподівану заяву щодо походження коронавірусу.

    Теги: пенсіонери здоров'я Італія жінка коронавірус
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