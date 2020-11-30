В Італії 101-річна жінка тричі перенесла коронавірус

У жінки виявляли коронавірус у лютому, вересні та у листопаді

Стооднорічна мешканка Італії Марія Орсінгер тричі перенесла коронавірус, проте у всіх випадках хвороба протікала в легкій формі.

Перший раз у Марії, яка проживає в будинку престарілих в місті Арденно в північноіталійській області Ломбардія, Covid-19 виявили в лютому, пише газета La Provincia di Sondrio.

«Маму госпіталізували, але вже тоді лікар сказала мені, що з усіх літніх пацієнтів ніхто так легко не переносив це захворювання. У неї фактично не було температури і дихала вона самостійно», – розповіла одна з дочок довгожительки Карла.

Другий раз жінка перехворіла коронавірусом у вересні, коли на Апенніни прийшла друга хвиля. Цього разу у неї була невелика температура, але в цілому хвороба також протікала легко. Орсінгер тоді провела в лікарні 18 днів.

Як повідомила виданню одна з дочок довгожительки Інес, минулого тижня їхня мати знову отримала позитивний тест на коронавірус.

«Цього разу вона виявилася єдиною інфікованою (в будинку престарілих – ред.). Але у неї взагалі немає ніяких симптомів, відчувається вона добре, навіть не втратила апетиту», – повідомила Інес.

У лікарні Орсінгер прозвали «бабусею Марією». Медики розповіли, що це маленька і тендітна жінка з залізним характером, яка ніколи ні на що не скаржиться.

Марія Орсінгер народилася в селянській родині 21 липня 1919 року. Під час Другої світової війни вона вийшла заміж і пізніше народила шістьох дітей, а також усиновила двох дітей чоловіка від першого шлюбу. Протягом життя «бабуся Марія» відрізнялася відмінним здоров'ям. За словами дітей, найкращими ліками вона завжди вважала працю. Єдине, що доставляє їй неприємності в останні роки, це глухота.

До слова, вчені зробили несподівану заяву щодо походження коронавірусу.