Яким буде літо? Синоптики дали прогноз на червень

У найближчі дні в Україні очікуються рясні дощі, місцями з грозами

В Україну прийшло календарне літо. Однак, чекати спеки поки що не варто. Перша дні червня будуть відносно прохолодними і дощовими, про що напередодні писав «Главком».

От же, за даними Укргідрометцентру, перший тиждень літа пройде під акомпанемент дощів. По всій території України очікуються рясні дощі, місцями з грозами.

До того ж, в країну прийшла хвиля похолодання, яка, як обіцяють синоптики, закінчиться до кінця тижня. Очікується по всій країні +15+20 удень і близько 10 градусів вище нуля вночі. Найтепліше буде на Закарпатті, там 3-4 червня стовпчики термометрів прогріються до 22 градусів з позначкою «плюс».

Далі ситуація з опадами, за інформацією метеоресурсів, кардинально не зміниться. Так в центрі опади очікуються 7,8,11,12 червня. 13 червня небо проясниться, але вже 15 червня дощі поновляться, і триватимуть аж до 23 червня.

Температура повітря в центрі в перші 20 днів червня буде зберігатися на рівні 20-24 градусів тепла вдень і близько 10-13 вище нуля вночі. З 21 червня очікується похолодання до 19 градусів з позначкою плюс.

На заході практично весь червень дощитиме. Синоптики прогнозують дощі та грози.

Дебют червня на заході буде прохолодним: 15-16 градусів тепла вдень і близько 7-12 вночі. З 5 по 18 червня очікується потепління до + 20-22 градусів, але з 19 червня і до кінця місяця знову буде похолодання до 19 градусів тепла вдень і 10-13 - у нічний час доби.

Дощитиме і в південних регіонах України. Так з 1 по 8 червня в південних областях синоптики прогнозують дощі з грозами. З 9 по 14 червня - без опадів, а ось з 15 по 20 червня знову очікуються дощі і грози.

Втім температура повітря в червні на півдні буде досить комфортною. З 1 по 5 червня буде свіжість: 17-18 градусів тепла вдень і близько 13-15 тепла після заходу сонця. Але вже з 6 червня і до кінця місяця очікується потепління до 22-23 градусів вище нуля вдень і +17+18 уночі.

На сході грозові дощі синоптики прогнозують з 1 по 5 червня. Крім того, опади пройдуть 7-9, 16,17,19,21,22 червня. Однак незважаючи на дощі, температура повітря в східних регіонах практично весь місяць буде по-справжньому літньою: 22-25 градусів тепла стовпчики термометрів показуватимуть удень і 17-19 вище нуля очікується в нічний час доби.

У північних регіонах безхмарних днів в червні буде набагато менше, ніж днів, коли дощитиме. За прогнозами синоптиків, сухо буде тільки 5,6,9 і 12 червня. Всі інші дати першого місяця літа «заброньовані» опадами.

Температура повітря на півночі в перші три дні буде триматися на рівні 17 градусів тепла, але вже з 4 червня потеплішає до 23-24 градусів з позначкою плюс. Така температурна картина буде спостерігатися до 19 червня, коли на північ прийде незначне похолодання до 19 градусів тепла.

За розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, перша половина червня буде прохолодною. Так, в перші п'ять днів червня температура повітря триматиметься на рівні 20 градусів тепла. Можливі дощі. Вже 6 червня температура повітря підніметься до 28 градусів тепла, проте вже 9 червня повернуться +20 градусів і опади. Ночами стовпчики термометрів показуватимуть близько 10-12 градусів тепла. Така температурна картина буде зберігатися до 20 червня, а потім на Україну чекає хвиля потепління спочатку до 20-24 градусів вище нуля, а потім і до 27-29 тепла. Втім, 25-26 і 30 червня, згідно з розрахунками народного синоптика, очікуються опади.

Аномально низьких або незвично високих температур в перший місяць літа в Укргідрометцентрі не прогнозують.

«Середня місячна температура очікується 18-22 градусів, в горах 14-18 градусів, що у межах кліматичної норми», - зазначають у Гідрометцентрі.

При цьому синоптики попереджають, що в червні активізується грозова діяльність і частіше спостерігаються такі явища, як град і шквали. Однак надмірно дощовим червень не буде, так як місячна кількість опадів очікується на рівні 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), що не виходить за межі кліматичної норми.