Оголошено штормове попередження: потужні дощі затоплюватимуть Україну три дні поспіль

Над півднем України сформується циклон, який зумовить дощову погоду у південних, східних та центральних областях

Вже завтра, 1 червня, над півднем України сформується циклон, який зумовить дощову погоду у південних, східних та центральних областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Цьогорічне літо Україна зустрічатиме з дуже «стриманими« температурними показниками, у більшості областей переважатиме прохолодна та волога погода. Тепло повернеться аж у кінці тижня, а поки що налаштовуємося на прохолодну погоду та одягаємось відповідно, щоб не замерзнути у перші літні дні», – йдеться в повідомленні.

Завтра сильні дощі очікуються на сході, півдні та в центрі.

«Щодо опадів, то вже завтра над півднем України сформується циклон, який зумовить дощову погоду у південних, східних та центральних областях. Подекуди можливі інтенсивні зливові дощі», – зазначають синоптики.

У деяких областях оголошено штормове попередження.

«1 червня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, – йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 1 червня

Температура вночі 10-15°, у західних та північних областях 4-9° тепла, вдень 13-18°, у східній частині місцями 20-23°; на високогір'ї Карпат вночі 0-2° тепла, вдень 3-8°.

2 червня опади вже по всій країні, але найсильніші знову на півдні, сході і в частині центру. Температура істотно не зміниться вдень, а вночі стане трохи тепліше.

Прогноз погоди в Україні на 2 червня

3 червня нас чекає теж дощова погода, але на Заході і півночі трохи потеплішає.

У Києві +18+20 вдень, вночі +9+11, дощ.

Прогноз погоди в Україні на 3 червня

До слова, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що червень буде досить теплим, а в липні та серпні очікується багато дощів і бурь. Будуть цього літа і дуже спекотні дні.