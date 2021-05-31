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    Оголошено штормове попередження: потужні дощі затоплюватимуть Україну три дні поспіль

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    Потужні зливи затоплюватимуть Україну три дні поспіль - Оголошено штормове попередження: потужні дощі затоплюватимуть Україну три дні поспіль
    Потужні зливи затоплюватимуть Україну три дні поспіль
    Фото: Главком

    Над півднем України сформується циклон, який зумовить дощову погоду у південних, східних та центральних областях

    Вже завтра, 1 червня, над півднем України сформується циклон, який зумовить дощову погоду у південних, східних та центральних областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «Цьогорічне літо Україна зустрічатиме з дуже «стриманими« температурними показниками, у більшості областей переважатиме прохолодна та волога погода. Тепло повернеться аж у кінці тижня, а поки що налаштовуємося на прохолодну погоду та одягаємось відповідно, щоб не замерзнути у перші літні дні», – йдеться в повідомленні.

    Завтра сильні дощі очікуються на сході, півдні та в центрі.

    «Щодо опадів, то вже завтра над півднем України сформується циклон, який зумовить дощову погоду у південних, східних та центральних областях. Подекуди можливі інтенсивні зливові дощі», – зазначають синоптики.

    У деяких областях оголошено штормове попередження.

    «1 червня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, – йдеться в повідомленні.

    Прогноз погоди в Україні на 1 червня
    Прогноз погоди в Україні на 1 червня

    Температура вночі 10-15°, у західних та північних областях 4-9° тепла, вдень 13-18°, у східній частині місцями 20-23°; на високогір'ї Карпат вночі 0-2° тепла, вдень 3-8°.

    2 червня опади вже по всій країні, але найсильніші знову на півдні, сході і в частині центру. Температура істотно не зміниться вдень, а вночі стане трохи тепліше.

    Прогноз погоди в Україні на 2 червня
    Прогноз погоди в Україні на 2 червня

    3 червня нас чекає теж дощова погода, але на Заході і півночі трохи потеплішає.

    У Києві +18+20 вдень, вночі +9+11, дощ.

    Прогноз погоди в Україні на 3 червня
    Прогноз погоди в Україні на 3 червня

    До слова, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що червень буде досить теплим, а в липні та серпні очікується багато дощів і бурь. Будуть цього літа і дуже спекотні дні.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна дощ літо
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    Оголошено штормове попередження: потужні дощі затоплюватимуть Україну три дні поспіль