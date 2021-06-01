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    Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 1 червня

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    У перший день літа частину України накриють дощі - Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 1 червня
    У перший день літа частину України накриють дощі
    Фото з відкритих джерел

    Перший день літа буде прохолодним і мокрим

    В Україні 1 червня, попри початок календарного літа, буде досить прохолодно. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями.

    У південних, центральних та східних областях дощі, місцями грози та пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі, на решті території без опадів, лише в Карпатах невеликий дощ.

    Температура вночі 10-15°, у західних та північних областях 4-9° тепла, вдень 13-18°, у східній частині місцями 20-23°, на високогір'ї Карпат вночі 0-2° тепла, вдень 3-8°.

    Прогноз погоди в Україні на 1 червня
    Прогноз погоди в Україні на 1 червня

    У Києві у перший день літа буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.

    Нагадаємо, потужні дощі затоплюватимуть Україну три дні поспіль.

    До слова, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що червень буде досить теплим, а в липні та серпні очікується багато дощів і бурь. Будуть цього літа і дуже спекотні дні.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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    Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 1 червня