У Чернівцях впав будівельний кран, є постраждалий (фото)

Під час інциденту постраждав кранівник 1966 року народження

Чоловіка госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги у важкому стані

У вівторок, 1 червня, в Чернівцях впав баштовий кран на будівництві. Подія трапилася за вулицею Ерліха, 6.

Як розповіли ІА АСС у Відділі комунікації поліції в Чернівецькій області, під час інциденту постраждав кранівник 1966 року народження.

Чоловіка госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги у важкому стані.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини. На місце направили слідчо-оперативну групу. За словами очевидців, кран на момент падіння не підіймав ніякого вантажу. Його запустили і він впав.

Нагадаємо, в центрі Києва обвалився балкон 110-річного будинку. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також наприкінці квітня обвал балконів одразу на декількох поверхах стався в девʼятиповерховому будинку в столичному мікрорайоні Татарка.