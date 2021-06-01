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    У Чернівцях впав будівельний кран, є постраждалий (фото)

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    Під час інциденту постраждав кранівник 1966 року народження - У Чернівцях впав будівельний кран, є постраждалий (фото)
    Під час інциденту постраждав кранівник 1966 року народження
    Фото: acc.cv.ua

    Чоловіка госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги у важкому стані

    У вівторок, 1 червня, в Чернівцях впав баштовий кран на будівництві. Подія трапилася за вулицею Ерліха, 6.

    Як розповіли ІА АСС у Відділі комунікації поліції в Чернівецькій області, під час інциденту постраждав кранівник 1966 року народження.

    Чоловіка госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги у важкому стані.

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    У Чернівцях впав будівельний кран, є постраждалий (фото)
    У Чернівцях впав будівельний кран, є постраждалий (фото)
    Фото: acc.cv.ua

    Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини. На місце направили слідчо-оперативну групу. За словами очевидців, кран на момент падіння не підіймав ніякого вантажу. Його запустили і він впав.

    Нагадаємо, в центрі Києва обвалився балкон 110-річного будинку. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Також наприкінці квітня обвал балконів одразу на декількох поверхах стався в девʼятиповерховому будинку в столичному мікрорайоні Татарка.

    Теги: будівництво Чернівці час
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    У Чернівцях впав будівельний кран, є постраждалий (фото)