Потепління прийде з п’ятниці. Прогноз погоди на тиждень

Потепління прийде з п’ятниці. Прогноз погоди на тижденьграфіка
Завтра розпочинається календарне літо, проте 1 червня в Україні буде прохолодно і волого
В Україні найближчими днями буде переважати прохолодна дощова погода. Однак дощі ослабнуть й практично зійдуть нанівець до кінця тижня. До вихідних в країні потеплішає до + 20°...+23°.
Так, у понеділок, рясні дощі очікуються в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. На решті території - сухо. Температура до +16° на заході і близько +23° на сході.
Перший літній день в Україні буде похмурим. Дощі очікуються в центральних, східних і південних областях. Найтепліше буде в Криму (до +20°), на решті території +14°...+18°.
Другого червня погода істотно не зміниться: похмуро, практично по всій країні пройдуть дощі, в Запорізькій області - гроза. Сухо буде лише в західних областях. Але і найхолодніше буде теж тут: +12°...+ 16° вдень. На решті території +16°...+20°.
У четвер, 3 червня, дощі та зливи пройдуть лише в східних і південних областях України. Місцями почне з'являтися сонечко. Температура злегка підвищиться і складе +17°...+20° по всій країні.
У п'ятницю, 4 червня, дощі все ще не покинуть територію України, однак стануть набагато слабкішими. У Криму очікується гроза. По всій країні буде мінлива хмарність з проясненнями. Потеплішає до +20°...+22°.
На вихідних погода трохи стабілізується. У суботу, 5 червня невеликі дощі очікуються в Миколаївській, Херсонській області та в Криму. А в неділю, 6 червня, дощі повернуться в західні області: покапає у Волинській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На сході та півдні - теж невеликі опади. Без істотних температурних перепадів.
Про зміни в погоді цього тижня таакож повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, потепління прийде в Україну з п’ятниці, і вже наступного тижня «можна буде нарешті спостерігати на термометрах +20 і, може, й +25 градусів».
Народний прогноз на тиждень:
31 травня – Федот Овсяник. Святий вважається покровителем весни. Його вважали найкращим помічником: прийде Федот - останній дубовий лист розгорне.
1 червня – день Івана довгого. Якщо в цей день прохолодна погода, ще 40 днів тепла не варто чекати.
2 червня – Талагія. Якщо в цей день йде дощ - все літо буде сонячним, а в грудні почнуться снігопади.
3 червня – Костянтина, Олени-леносійки. Якщо в цей день буде дощ з градом, то 3 грудня - сніг з крупою. Який день Олени - такою буде й осінь.
4 червня – мученика Василіска, Волошковий день. Сильна роса вранці 4 червня обіцяє багатого врожаю.
5 червня – Леонтія-огуречника. У цей день закінчують посадку огірків.
6 червня – день Симеона Стовпника. Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо. Говорили: «Шипшина цвіте - рум'янець року веде». Йде дощ 6 червня - буде багато грибів.Як попередили рятувальники, сьогодні у західних областях очікуються дощі, через що можливі підтоплення.