Потепління прийде з п’ятниці. Прогноз погоди на тиждень

Перший літній день в Україні буде похмурим

Завтра розпочинається календарне літо, проте 1 червня в Україні буде прохолодно і волого

В Україні найближчими днями буде переважати прохолодна дощова погода. Однак дощі ослабнуть й практично зійдуть нанівець до кінця тижня. До вихідних в країні потеплішає до + 20°...+23°.

Так, у понеділок, рясні дощі очікуються в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. На решті території - сухо. Температура до +16° на заході і близько +23° на сході.

Погода в Україні 31 травня / фото Уніан

Перший літній день в Україні буде похмурим. Дощі очікуються в центральних, східних і південних областях. Найтепліше буде в Криму (до +20°), на решті території +14°...+18°.

Погода в Україні 1 червня / фото Уніан

Другого червня погода істотно не зміниться: похмуро, практично по всій країні пройдуть дощі, в Запорізькій області - гроза. Сухо буде лише в західних областях. Але і найхолодніше буде теж тут: +12°...+ 16° вдень. На решті території +16°...+20°.

Погода в Україні 2 червня / фото Уніан

У четвер, 3 червня, дощі та зливи пройдуть лише в східних і південних областях України. Місцями почне з'являтися сонечко. Температура злегка підвищиться і складе +17°...+20° по всій країні.

Погода в Україні 3 червня / фото Уніан

У п'ятницю, 4 червня, дощі все ще не покинуть територію України, однак стануть набагато слабкішими. У Криму очікується гроза. По всій країні буде мінлива хмарність з проясненнями. Потеплішає до +20°...+22°.

Погода в Україні 4 червня / фото Уніан

На вихідних погода трохи стабілізується. У суботу, 5 червня невеликі дощі очікуються в Миколаївській, Херсонській області та в Криму. А в неділю, 6 червня, дощі повернуться в західні області: покапає у Волинській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На сході та півдні - теж невеликі опади. Без істотних температурних перепадів.

Погода в Україні 5 червня / фото Уніан

Погода в Україні 6 червня / фото Уніан

Про зміни в погоді цього тижня таакож повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, потепління прийде в Україну з п’ятниці, і вже наступного тижня «можна буде нарешті спостерігати на термометрах +20 і, може, й +25 градусів».

Народний прогноз на тиждень:

31 травня – Федот Овсяник. Святий вважається покровителем весни. Його вважали найкращим помічником: прийде Федот - останній дубовий лист розгорне.

1 червня – день Івана довгого. Якщо в цей день прохолодна погода, ще 40 днів тепла не варто чекати.

2 червня – Талагія. Якщо в цей день йде дощ - все літо буде сонячним, а в грудні почнуться снігопади.

3 червня – Костянтина, Олени-леносійки. Якщо в цей день буде дощ з градом, то 3 грудня - сніг з крупою. Який день Олени - такою буде й осінь.

4 червня – мученика Василіска, Волошковий день. Сильна роса вранці 4 червня обіцяє багатого врожаю.

5 червня – Леонтія-огуречника. У цей день закінчують посадку огірків.

6 червня – день Симеона Стовпника. Вважалося, що саме з цього дня починається справжнє літо. Говорили: «Шипшина цвіте - рум'янець року веде». Йде дощ 6 червня - буде багато грибів.