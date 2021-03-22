Який імпортний алкоголь п'ють українці? Оприлюднені дані за 2020 рік

Вина закуповувалися переважно в Італії, Франції, Грузії та Іспанії

За результатами 2020 року вартість імпортованих алкогольних і безалкогольних напоїв в Україну становила $587 млн, що на 10 % перевищило показник 2019 року. Про це проінформував заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Микола Пугачов, пише AgroPolit.com.

За словами Пугачова, левову частку в структурі вітчизняних закупівель продукції цієї групи агропродукції торік традиційно зайняли алкогольні напої з концентрацією спирту менш як 80 %. Це переважно коньяк, віскі, горілка, лікери й солодкі наливки, яких було імпортовано близько 74 тис. тонн на суму $227 млн.

Виноградних та інших вин ввезено майже 91 тис. тонн вартістю $224 млн. Імпорт природних і мінеральних вод торік склав 126 тис. тонн на суму $68 млн, а солодового пива – 70 тис. тонн вартістю $67 млн.

По кожному виду напоїв головні країни-постачальники відрізнялись, зауважив Микола Пугачов. Зокрема, найбільші закупівлі природних і мінеральних вод вітчизняні імпортери здійснили в Грузії та Польщі, пива – у Мексиці, Бельгії та Німеччині. Різні вина закуповувалися переважно в Італії, Франції, Грузії та Іспанії, а міцний алкоголь – у Великій Британії, Грузії, Ірландії, Німеччині та Вірменії.

Загалом основним постачальником напоїв в Україну торік стали держави Євросоюзу. Вони забезпечили близько 2/3 вартісних обсягів імпорту. При цьому на загальні поставки даної продукції з Італії припало 18,5 % вартості імпорту, з Грузії – 14,9 %, Великої Британії – 8,7 %, Франції – 6,7 %, Німеччини – 6,5 %.

«Значний попит на імпортні алкогольні та безалкогольні напої має зберегтись в Україні й нинішнього року, адже вони поступово стають більш звичними продуктами для вітчизняних споживачів», – підсумував Пугачов.

Нагадаємо, в Україні стрімко дорожчають продукти. Так, у лютому зростання цін на оброблені продовольчі товари становило 7,2% в річному вимірі. В Україні також змінилися ціни на бензин та дизельне паливо.