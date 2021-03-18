В Україні стрімко зростає смертність. Держстат оприлюднив свіжі дані

З початку року в Україні померло 57 721 особа

Народжуваність в Україні також різко впала

За січень 2021 року смертність населення України перевищила рівень 2020 року на 7,5%. Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 57 721 особа. Це на 4 111 смертей більше, ніж за січень-2020 року, коли померло 53 610 осіб.

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 21 931 людина (минулого року 27 928 людей), міграційний приріст склав 2 272 особи (минулого року – 3 170).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2021 року становила 41 554 836 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 33 518 осіб.

Нагадаємо, згідно з дослідженнями вчених, в Україні значно зросла смертність від коронавірусу, проте ще не досягла свого піку.

Днями Главком повідомляв, що в Івано-Франківську у березні кількість щоденних поховань збільшилася майже утричі у порівнянні з аналогічним періодом у 2020 році. Для копання могил сформували дві додаткові бригади.

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