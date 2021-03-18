  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні стрімко зростає смертність. Держстат оприлюднив свіжі дані

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З початку року в Україні померло 57 721 особа - В Україні стрімко зростає смертність. Держстат оприлюднив свіжі дані
    З початку року в Україні померло 57 721 особа
    Фото: Zoltan Balogh/EPA

    Народжуваність в Україні також різко впала

    За січень 2021 року смертність населення України перевищила рівень 2020 року на 7,5%. Про це повідомляє Держстат.

    Всього з початку року в Україні померло 57 721 особа. Це на 4 111 смертей більше, ніж за січень-2020 року, коли померло 53 610 осіб.

    Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 21 931 людина (минулого року 27 928 людей), міграційний приріст склав 2 272 особи (минулого року – 3 170).

    За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2021 року становила 41 554 836 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 33 518 осіб.

    Нагадаємо, згідно з дослідженнями вчених, в Україні значно зросла смертність від коронавірусу, проте ще не досягла свого піку.

    Днями Главком повідомляв, що в Івано-Франківську у березні кількість щоденних поховань збільшилася майже утричі у порівнянні з аналогічним періодом у 2020 році. Для копання могил сформували дві додаткові бригади.

    Читайте також:

    Теги: Держстат смерть українці Україна хвороби населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies