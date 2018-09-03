Якщо Македонія змінить назву своєї держави, це відкриє їй шлях в ЄС і НАТО – ІСП



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Зміна назви країни не вплине на зміну прапору, гербу та мови

30 вересня в колишній югославській республіці Македонія повинен відбутися референдум щодо зміни назви держави на Північну Македонію. Зміна назви розблокує вступ країни до НАТО та ЄС. Про це розповіла заступниця директора Інституту світової політики Наталія Іщенко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

17 червня міністри закордонних справ Греції та Македонії підписали на македонському березі озера Преспа історичну угоду про нову назву колишньої югославської республіки, яка називатиметься Республіка Північна Македонія.

«На 30 вересня парламент Македонії призначив референдум щодо угоди з Грецією. Громадяни мають відповісти на питання «Чи виступаєте ви за членство в Європейському Союзі і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонією та Грецькою Республікою?», - говорить Іщенко.

Зміна назви країни не вплине на зміну прапору, гербу та мови. Її мова зватиметься македонською, а народ - македонці (або ж громадяни Північної Македонії).

Іщенко зазначила, що позитивне рішення на референдумі щодо зміни назви країни розблокує шлях Македонії до вступу в ЄС та НАТО.

Запис прес-конференції: