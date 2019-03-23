Якщо президент Порошенко залишиться з Луценком, Україну чекають складні часи у відносинах зі США, - дипломат



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Голова правління ГО «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко Фото: zik.ua

Богдан Яременко не вірить, що США могли надати Генпрокурору список корупціонерів, яких не можна переслідувати

Якщо президент Петро Порошенко у разі своєї перемоги на виборах залишиться з генпрокурором Юрієм Луценком то, очевидно, Україну чекають достатньо складні часи у відносинах зі США. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова правління ГО «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко, коментуючи заяву генпрокурора про те, що американський посол Марі Йованович начебто давала йому «список людей, яких не треба чіпати».

«Якщо влада в Україні зміниться, це призведе до зміни генпрокурора з часом. Тоді очевидно все буде зам’ято і сторони надалі удаватимуть, що нічого не трапилось. Якщо президент Порошенко залишиться з Луценком то, очевидно, нас чекають достатньо складні часи у відносинах зі США, зокрема із Держдепом. Це буде меншою проблемою щодо самого посла, оскільки вона так чи інакше до кінця цього року має залишити Україну через планову ротацію», - уточнив Яременко.

На його думку, нинішня ситуація не зможе розвиватися лише як конфлікт Юрія Луценка і Марі Йованович. «Навіть якщо це кимось планувалось як приватна помста за щось, вона такою не буде. Звичайно Держдеп вже прокоментував цей випадок – і це відразу вийшло на міждержавний рівень», - зазначив він.

«Абсолютно легко можу уявити, як посол США заявляє українському генпрокурору, що так і так, ми бачимо наміри переслідування, наприклад, якихось антикорупційних активістів. І пояснює, що США з цим буде складно погодитись… Мовляв, боротися треба з корупціонерами, а не з антикорупційними активістами. Ось у такій формі, звичайно, може обговорюватися окремий випадок. Це не є вихід за межі протоколу, дипломатичного етикету. Тут немає на що ображатися, це політична дискусія. Я не вірю, що США могли надати список тих, кого звинувачують у корупції або серйозних злочинах, яких не можна переслідувати, бо начебто так хоче уряд США. Це так не робиться», - підкреслив Яременко.

На його думку, є варіант, що у цій ситуації ніхто не взяв до уваги міжнародні наслідки заяв, які зробив Луценко.

Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

«Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину», - заявив генпрокурор.

Луценко також сказав, що ГПУ не отримала коштів на суму майже $4 мільйони, які мала б виділити посольство США в Україні, заявивши, що «ситуація була досить дивною» і вказавши на той факт, що кошти були виділені, але «не отримані».

У Держдепартаменті США телеканалу повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація». «Ми бачили повідомлення про звинувачення. В даний час Сполучені Штати не мають ніякої допомоги Генеральній прокуратурі, але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, в тому числі в ГПУ, після Революції гідності 2014 року», - сказав представник Держдепу.

«Коли політична воля до справжніх реформ з боку генеральних прокурорів, що змінюють один одного, виявилася недостатньою, ми взяли на себе відповідальність перед американськими платниками податків і перенаправили допомогу на більш продуктивні проекти», - додав він.

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