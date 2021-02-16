Якщо Шарій не з'явиться на допит до СБУ, його оголосять у розшук

Підозру і виклик на допит було відправлено Шарію на електронну пошту, у месенджери, а також йому зателефонували

Пропагандист Анатолій Шарій буде оголошений в розшук, якщо не з'явиться на допит до Служби безпеки України 22 лютого. Дані про можливий запит на екстрадицію поки не розголошуються. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело у СБУ.

«Рішення про оголошення у розшук Анатолія Шарія буде прийнято у разі його неявки на допит 22 лютого», – зазначило джерело.

Водночас додаткові деталі, у тому числі про можливу екстрадицію блогера з Іспанії, не розголошуються в інтересах досудового розслідування.

Представник СБУ зазначив, що підозру і виклик на допит було відправлено Шарію на електронну пошту і у месенджери. Крім того, йому зателефонували на мобільний телефон.

Зазначимо, сьогодні СБУ оголосила Шарію підозру у державній зраді, а також у дискримінації громадян.