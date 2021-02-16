Якщо Шарій не з'явиться на допит до СБУ, його оголосять у розшук
Підозру і виклик на допит було відправлено Шарію на електронну пошту, у месенджери, а також йому зателефонували
Пропагандист Анатолій Шарій буде оголошений в розшук, якщо не з'явиться на допит до Служби безпеки України 22 лютого. Дані про можливий запит на екстрадицію поки не розголошуються. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело у СБУ.
«Рішення про оголошення у розшук Анатолія Шарія буде прийнято у разі його неявки на допит 22 лютого», – зазначило джерело.
Водночас додаткові деталі, у тому числі про можливу екстрадицію блогера з Іспанії, не розголошуються в інтересах досудового розслідування.
Представник СБУ зазначив, що підозру і виклик на допит було відправлено Шарію на електронну пошту і у месенджери. Крім того, йому зателефонували на мобільний телефон.
Зазначимо, сьогодні СБУ оголосила Шарію підозру у державній зраді, а також у дискримінації громадян.
У Службі також вважають, що дії Шарія були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, зокрема на розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.
У відомстві зазначають, що заяви та дії Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема телеканали «Россия 24», «Россия 1», телеканал Міністерства оборони Росії «Звезда» та інші.
Шарію оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- частиною 1 статті 111 – Державна зрада. Санкція передбачає ув'язнення від 12 до 15 років;
- частиною 1 статті 161 – Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Санкція передбачає ув'язнення до 5 років або штраф від 227 тисяч гривень до 567,5 тисяч гривень.
Зокрема, його підозрюють у розпалюванні національної, расової або релігійної ворожнечі та ненависті, приниженні національної честі та гідності.
Водночас сам Шарій вважає, що підозра у держзраді – це «чиста політика».
«Дякую СБУ за пред'явлення підозри шляхом публікації пропагандистського ролика у телеграм за статтею державна зрада. Тепер мені не треба зайвий раз доводити в ЄС, що всі справи на мене – чиста політика», – написав він.
Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.
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