СБУ оголосила Шарію підозру у держзраді

У відомстві припускають, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Слідство вважає, що факти підривної діяльності проти України є, зокрема, в інтерв’ю та виступах Шарія.

«Пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни», – йдеться у повідомленні.

У Службі також вважають, що дії Шарія були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, зокрема на розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

У відомстві зазначають, що заяви та дії Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема телеканали «Россия 24», «Россия 1», телеканал Міністерства оборони Росії «Звезда» та інші.

Шарію оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частиною 1 статті 111 – Державна зрада. Санкція передбачає ув'язнення від 12 до 15 років;

частиною 1 статті 161 – Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Санкція передбачає ув'язнення до 5 років або штраф від 227 тисяч гривень до 567,5 тисяч гривень.

Зокрема, його підозрюють у розпалюванні національної, расової або релігійної ворожнечі та ненависті, приниженні національної честі та гідності.

Водночас сам Шарій вважає, що підозра у держзраді – це «чиста політика».

«Дякую СБУ за пред'явлення підозри шляхом публікації пропагандистського ролика в телеграм за статтею державна зрада. Тепер мені не треба зайвий раз доводити в ЄС, що всі справи на мене – чиста політика», – написав він.

Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.

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