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    Політика

    «Партія Шарія» на довиборах у Раду висунула адвоката ексберкутівців

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    Адвокат та кандидат у депутати Валентин Рибін - «Партія Шарія» на довиборах у Раду висунула адвоката ексберкутівців
    Адвокат та кандидат у депутати Валентин Рибін

    У 2020 році Рибін оголосив про створення громадської організації «Беркут» для правової допомоги

    «Партія Шарія» висунула кандидатом на дочасних виборах до Верховної Ради на окрузі в Донецькій області адвоката ексберкутівців, яких судять за розстріл учасників Революції Гідності, Валентина Рибіна.

    Про це повідомила пресслужба «Партії Шарія» у Telegram.

    Рибін виступає адвокатом у справах щодо Євромайдану, агентів РФ, які спричинили до подій 2 травня 2014 року в Одесі та різних пособників війни з Росією.

    У 2020 році Рибін оголосив про створення громадської організації «Беркут» для правової допомоги. Також балотувався від «Партії Шарія» у Київраду.

    За даними сайту «Миротворець», він заперечує агресію РФ, сам Рибін народився у Хабаровську.

    До слова, Юлія Кузьменко йде на довибори у Раду від «Євросолідарності»

    Раніше у Зеленського пояснили, як українцям заблокувати Youtube-канал Шарія.

    Теги: Верховна Рада вибори Донеччина партії політика адвокат Беркут Анатолій Шарій
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