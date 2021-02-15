«Партія Шарія» на довиборах у Раду висунула адвоката ексберкутівців
У 2020 році Рибін оголосив про створення громадської організації «Беркут» для правової допомоги
«Партія Шарія» висунула кандидатом на дочасних виборах до Верховної Ради на окрузі в Донецькій області адвоката ексберкутівців, яких судять за розстріл учасників Революції Гідності, Валентина Рибіна.
Про це повідомила пресслужба «Партії Шарія» у Telegram.
Рибін виступає адвокатом у справах щодо Євромайдану, агентів РФ, які спричинили до подій 2 травня 2014 року в Одесі та різних пособників війни з Росією.
У 2020 році Рибін оголосив про створення громадської організації «Беркут» для правової допомоги. Також балотувався від «Партії Шарія» у Київраду.
За даними сайту «Миротворець», він заперечує агресію РФ, сам Рибін народився у Хабаровську.
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