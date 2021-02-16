Оголошення СБУ підозри Шарію у держзраді нічого не змінить

У американського Мінфіну шансів очистити інформаційний простір України куди більше, ніж у СБУ

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«СБУ официально объявила Шарию подозрение в госизмене»

Это решительным образом меняет примерно ничего.

Подозрение в госизмене не приведет ни к закрытию ютуб-канала Шария, ни к экстрадиции испанского блогера в Украину.

Канал Дубинского хлопнули потому, что на него были наложены санкции США.

Так что у американского минфина шансов очистить информационное пространство Украины куда больше, чем у СБУ.

пс Хотя нет, одно изменение все же будет. Вероятно «СМИ» Шария перестанут аккредитировать на пресс-конференции Зеленского.

Джерело: блог Романа Шрайка

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