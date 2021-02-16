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    Думки вголос

    Оголошення СБУ підозри Шарію у держзраді нічого не змінить

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Оголошення СБУ підозри Шарію у держзраді нічого не змінить

    У американського Мінфіну шансів очистити інформаційний простір України куди більше, ніж у СБУ

    Мовою оригіналу

    «СБУ официально объявила Шарию подозрение в госизмене»

    Это решительным образом меняет примерно ничего.

    Подозрение в госизмене не приведет ни к закрытию ютуб-канала Шария, ни к экстрадиции испанского блогера в Украину.

    Канал Дубинского хлопнули потому, что на него были наложены санкции США.

    Так что у американского минфина шансов очистить информационное пространство Украины куда больше, чем у СБУ.

    пс Хотя нет, одно изменение все же будет. Вероятно «СМИ» Шария перестанут аккредитировать на пресс-конференции Зеленского.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ санкції Анатолій Шарій
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