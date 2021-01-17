З‘явилося чергове свідчення зв‘язку Шарія зі спецслужбами Росії

«Що не так з Шарієм», – питає тут дехто. А що так?

Шарій їде до Росії як особа, залучена до праці, та за узгодженням з ФСБ. Це факт, подобається він комусь чи ні

З‘явилося чергове свідчення зв‘язку Шарія зі спецслужбами РФ. Це свідчення надав сам ренегат в ефірі телеканалу «Россия 24», пообіцявши приїхати в Росію для вакцинації препаратом «Спутник V».

Адекватно оцінюючи рівень когнітивного розвитку цього неука, я розумію: єдине, що дійсно турбує його перед ефіром – це кількість брендових логотипів у кадрі, а не зміст того, що він говорить. Якби було інакше, Шарій згадав би, що російський уряд встановив обмеження для перетину російського кордону і не палився б, адже єдиний пункт, який дозволяє йому потрапити до Росії, звучить наступним чином:

«Лица, однократно въезжающие в Российскую Федерацию, привлекаемые к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов, включенных в список, направленный в ФСБ России и МВД России федеральным органом исполнительной власти... Пропуск через государственную границу Российской Федерации указанной категории граждан возможен только после направления списков из федеральных органов исполнительной власти в Пограничную службу ФСБ России».

Говорячи простіше, Шарій їде до Росії як особа, залучена до праці, та за узгодженням з ФСБ. Це факт, подобається він комусь чи ні. Я вже не кажу про ще більш очевидні речі на кшталт його участі в піар-кампанії російської «вакцини» та дискредитації європейських вакцин.

Також цікава дата цього вкиду, яка збіглася з активізацаєю Медведчука та колаборантів з «ЛДНР» щодо полонених – День пам'яті кіборгів. Ви ж розумієте, що це не збіг.

«Що не так з Шарієм», – питає тут дехто. А що так?

Джерело: блог Сергія Іванова

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