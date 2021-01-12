Якутський шаман, який вже двічі ходив «виганяти» Путіна, збирається в новий похід у Москву

Тепер шаман не каже, що планує виганяти Путіна з Кремля

Габишев планує їхати до столиці на білому коні

Росіянин Олександр Габишев, який називає себе якутським шаманом, оголосив про новий похід на Москву. Він вже двічі намагався дістатися столиці, щоб «вигнати» Путіна з Кремля.

Про це повідомляє YouTube-канал «Новости регионов».

Так, похід має розпочатися у березні 2021 року. Габишев планує їхати до столиці на білому коні. Спершу шаман прибуде до Іркутська - він очікує, що там до нього приєднаються багато прихильників, які пересуватимуться на автомобілях. Після цього вони попрямують через Алтай на Москву.

«Я маю обов'язково відвідати Алтай разом із своїм загоном - це місце сили всієї Росії. Потім через всю Сибір пройдемо, і дійдемо до уральських територій. А там вже і до Москви рукою подати», - сказав Габишев.

Однак цього разу про мету візиту до столиці шаман не повідомив.

Олександр Габишев у 2019 році вже намагався дійти до Москви, аби «вигнати» президента Росії Володимира Путіна з Кремля. Він стверджував, що Путін є породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману.

Однак стосовно Габишева відкрили кримінальну справу про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (ч. 1 ст. 280 КК РФ) та оголосили у розшук.

Згодом у російській Бурятії Габишева затримали та доставили до слідчого.

Шамана направили до психлікарні, де мали провести психіатричну діагностику. Психолого-психіатрична експертиза визнала Габишева неосудним. Наприкінці того ж 2019 року він відновив свій похід до Москви - і його знову затримали.

Влітку 2020 року Габишев планував третій похід до столиці. Однак ще до початку подорожі його затримали й відвезли в психіатричну лікарню. Згодом його випустили з лікарні.

Габишев торік подав скаргу в Європейський суд з прав людини через незаконне переміщення його в психоневрологічний диспансер.