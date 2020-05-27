Шаман, який обіцяв вигнати Путіна, подав скаргу в Європейський суд з прав людини



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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала шамана Олександра Габишева в’язнем сумління

Юристи якутського шамана стверджують, що він був поміщений у психоневрологічний диспансер незаконно

Шаман Олександр Габишев, який минулого року пішки йшов до Москви, щоб вигнати з Кремля президента Володимира Путіна, подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через незаконне переміщення його в психоневрологічний диспансер.

Про це повідомляє «Сибір.Реалії».

«Юристи якутського шамана Олександра Габишева, який торік пішки йшов до Москви, щоб вигнати з Кремля президента Росії Володимира Путіна, подали скаргу до Європейського суду з прав людини», - йдеться у повідомленні.

За інформацією юристів, Габишев був поміщений у психоневрологічний диспансер в Якутську незаконно – без його згоди і навіть без згоди законних представників. Раніше психіатрична експертиза на замовлення слідства визнала Габишева неосудним.

«У МОЗ Якутії на запит адвоката про примусову госпіталізацію шамана не відповіли, а те, що до нього не пускають відвідувачів, пояснили карантином. 12 травня російський ОМОН затримав і відвіз Габишева в психіатричну лікарню. За словами адвоката, Габишеву дають можливість телефонувати: на кілька хвилин у день видають телефон», - йдеться у повідомленні.

Пізніше його адвокат Ольга Тимофєєва заявила, що в диспансері Габишеву дають невідомі препарати.

Нагадаємо, Габишев став відомим навесні 2019 року, коли пішки вирушив у Москву для проведення обряду вигнання президента Росії Володимира Путіна з Кремля.

Він був затриманий із залученням спецназу 19 вересня минулого року на кордоні Бурятії й Іркутської області. Він став підозрюваним у кримінальній справі про заклики до екстремізму. З Габишева взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза, зроблена на замовлення слідства, визнала Габишева неосудним.

Після цього Габишев намагався відновити похід і обіцяв зробити це знову в червні. Кримінальну справу проти нього припинили на час епідемії. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала його в’язнем сумління.