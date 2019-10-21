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    Японія за п’ять років надала Україні $1,8 млрд допомоги

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    Японія за п’ять років надала Україні $1,8 млрд допомоги

    Україна зацікавлена у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії

    Із 2014 року надала Україні 1,8 млрд доларів фінансової підтримки.

    Про це написав Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

    «Вдячні за фінансову допомогу Україні з боку Японії, яка з 2014 сягнула $1,8 млрд. Ця допомога важлива для підтримки наших реформ, відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб», - зазначив Зеленський.

    Він також запевнив, що Україна зацікавлена у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії.

    «Особливо вдячні за пільговий кредит у майже $1 млрд на модернізацію Бортницької станції аерації», - додав глава держави.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок прибув до Японії в рамках робочого візиту, де візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора.

    Програмою візиту передбачено зустрічі Зеленського з прем'єрміністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною та низкою інших представників.

    Також заплановано двосторонні зустрічі президента України з лідерами зарубіжних країн.

    Як повідомлялося, Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.

     

     

    кредит Японія Володимир Зеленський Україна фінанси
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