Японія за п’ять років надала Україні $1,8 млрд допомоги



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Україна зацікавлена у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії

Із 2014 року надала Україні 1,8 млрд доларів фінансової підтримки.

Про це написав Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

«Вдячні за фінансову допомогу Україні з боку Японії, яка з 2014 сягнула $1,8 млрд. Ця допомога важлива для підтримки наших реформ, відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб», - зазначив Зеленський.

Він також запевнив, що Україна зацікавлена у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії.

«Особливо вдячні за пільговий кредит у майже $1 млрд на модернізацію Бортницької станції аерації», - додав глава держави.

Вдячні за фінансову допомогу Україні з боку Японії, яка з 2014 сягнула $1.8 млрд. Ця допомога важлива для підтримки наших реформ, відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 октября 2019 г.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок прибув до Японії в рамках робочого візиту, де візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора.

Програмою візиту передбачено зустрічі Зеленського з прем'єрміністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною та низкою інших представників.

Також заплановано двосторонні зустрічі президента України з лідерами зарубіжних країн.

Як повідомлялося, Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.