  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Пресслужба Офісу Зеленського переплутала Латвію і Литву

    • Розсилка
    На фото були чітко видні латвійські прапори, що не завадило Офісу президента відзвітували про візит Зленського до &laquo;Республіки Литва&raquo; - Пресслужба Офісу Зеленського переплутала Латвію і Литву
    На фото були чітко видні латвійські прапори, що не завадило Офісу президента відзвітували про візит Зленського до «Республіки Литва»
    Скріншот: Kateryna Kistol, Facebook

    Пост згодом видалили, щоб не була видна історія змін

    Пресслужба президента України Володимира Зеленського переплутала у дописах на Facebook назви двох прибалтійських країн Литви та Латвії

    Скріни з помилками оприлюднив громадський активіст Юрій Гудименко.

    «Офіційний візит Володимира Зеленського до Республіки Литва – найкращі кадри», - зазначалось в дописі. Хоча на фото були чітко видні латвійські прапори.

    Пост був потім виправлений і в ньому повідомлялось: «Офіційний візит Володимира Зеленського до Республіки Латвія – найкращі кадри».

    Пост згодом видалили, щоб не була видна історія змін.

    Потім він був знову опублікований з коректним написанням.

    Нагадаємо, у середу в Ризі пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського, який прибув з офіційним візитом до Латвії, з президентом країни Егілсом Левітсом.

    Під час візиту також були заплановані зустрічі Зеленського зі спікером латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем’єрміністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

    Читайте також
    Латвія політика Литва Володимир Зеленський Україна соціальні мережі президент Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ