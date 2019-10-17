Пресслужба Офісу Зеленського переплутала Латвію і Литву



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На фото були чітко видні латвійські прапори, що не завадило Офісу президента відзвітували про візит Зленського до «Республіки Литва» Скріншот: Kateryna Kistol, Facebook

Пост згодом видалили, щоб не була видна історія змін

Пресслужба президента України Володимира Зеленського переплутала у дописах на Facebook назви двох прибалтійських країн Литви та Латвії

Скріни з помилками оприлюднив громадський активіст Юрій Гудименко.

«Офіційний візит Володимира Зеленського до Республіки Литва – найкращі кадри», - зазначалось в дописі. Хоча на фото були чітко видні латвійські прапори.

Пост був потім виправлений і в ньому повідомлялось: «Офіційний візит Володимира Зеленського до Республіки Латвія – найкращі кадри».

Пост згодом видалили, щоб не була видна історія змін.

Потім він був знову опублікований з коректним написанням.

Нагадаємо, у середу в Ризі пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського, який прибув з офіційним візитом до Латвії, з президентом країни Егілсом Левітсом.

Під час візиту також були заплановані зустрічі Зеленського зі спікером латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем’єрміністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.