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    У Японії імператор Нарухіто офіційно зійшов на трон

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    <span>Японський імператор Нарухіто виступив із промовою, проголосивши інтронізацію в Імператорському палаці в Токіо, Японія, 22 жовтня 2019 року</span> - У Японії імператор Нарухіто офіційно зійшов на трон
    Японський імператор Нарухіто виступив із промовою, проголосивши інтронізацію в Імператорському палаці в Токіо, Японія, 22 жовтня 2019 року

    59-річний Нарухіто став першим імператором Японії, який народився після Другої світової війни

    Японський імператор Нарухіто офіційно проголосив своє сходження на престол на церемонії з участю лідерів понад 180 країн світу

    Про це пише Reuters.

    «Я клянусь, що діятиму згідно з Конституцією та виконуватиму свою роботу як символ держави та єдності народу», – заявив Нарухіто під час промови в імператорському палаці.

    «Я щиро сподіваюся, що Японія розвиватиметься й надалі та сприятиме дружбі й миру міжнародної спільноти, добробуту і процвітанню завдяки мудрості та постійним зусиллям її мешканців», – додав він. 

    Також зазначимо, що президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь в інтронізації імператора Нарухіто. Нагадаємо, що Зеленський відучора перебуває з офіційним візитом у Японії, де в нього заплановано чимало зустрічей

    «Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати й повага до традицій, і впровадження високих технологій для поліпшення життя кожної людини», — зазначив Зеленський.

    59-річний Нарухіто став першим імператором Японії, який народився після Другої світової війни. З його приходом в країні почалася нова ера, яка називається Рейву, що означає «порядок і гармонія».

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