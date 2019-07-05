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    Пресслужба Зеленського зганьбилася через столицю Канади

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    У пресслужбі Володимира Зеленського зробили черговий ляп, назвавши столицею Канади Торонто - Пресслужба Зеленського зганьбилася через столицю Канади
    У пресслужбі Володимира Зеленського зробили черговий ляп, назвавши столицею Канади Торонто
    Фото: УП

    У Зеленського переплутали столицю Канади Оттаву із найбільшим містом країни Торонто

    У пресслужбі президента України Володимира Зеленського опублікували анонс його візиту в Канаду, переплутавши столицю Оттаву з найбільшим містом країни Торонто.

    Про це повідомила в Facebook віце-спікер верховної Ради Ірина Геращенко, опублікувавши підтверджуючий скріншот, який встиг зробити Олександр Черевко.

    «До уваги пресслужби президента. Столиця Канади — Оттава. Не Торонто. Це 5 клас середньої школи, урок географії. Негоже, щоб на сайті президента добу висіла інфа, що Торонто — це «столиця Канади»… Насправді, це яскравий маркер, нові обличчя — не завжди компетентні і професійні, навіть якщо працювали в західних медіа і мають диплом», — написала Геращенко.

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    У прес-службі президента незабаром виправили помилку, замінивши формулювання «столиця Канади» на «столиця провінції Онтаріо».

    Геращенко ж у відповідь «на всяк випадок» влаштувала лікнеп для прес-служби глави держави і нагадала назви столиць кількох країн.

    «Столиця Туреччини — Анкара, а не Стамбул. Столиця США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. Бо мало куди наступний візит. А ми переживаємо, щоб все було добре», — зазначила вона.

    Торонто Канада Ірина Геращенко Володимир Зеленський Facebook столиця
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