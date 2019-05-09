Ярош привітав «побратима» Грицака із званням Герой України: «Абсолютно заслужено»



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Глава СБУ Василь Грицак та депутат і військовий Дмитро Ярош

«Василь Грицак мій бойовий побратим і друг, з яким ми пройшли плече-в-плече всі роки російсько-української війни»

Екс- лідер організації «Правий сектор», нардеп і військовий Дмитро Ярош прокоментував присвоєння звання Герой України голові Служби Безпеки України генералу Василю Грицаку. У зв’язку з цим він заявив, що хоче привітати очільника СБУ не тільки по телефону, але й у публічному просторі.

«Так - Василь Сергійович Грицак мій бойовий побратим і Друг, з яким ми пройшли плече-в-плече всі роки російсько-української війни, тому моя оцінка комусь може здатися суб’єктивною...Але, по-перше, вважаю цю високу державну нагороду абсолютно заслуженою, бо знаю про неодноразову його особисту участь і керівництво як бойовими, так і спеціальними операціями (у тому числі спільними з українськими добровольцями). Вони відбувалися як на передовій, так за лінією фронту, а також в українському тилу... Про це колись будуть писати книги», - написав Ярош.

Учасник українсько-російської війни на Донбасі зазначив, що знає про велику допомогу генерала Грицака у розгортанні та діяльності добровольчого руху; а також «про ліквідацію російського бандпідпілля» і недопущення дестабілізації в Україні.

Нардеп додав, що ця нагорода належить не тільки Василю Сергійовичу, «нею Держава відзначає багатьох Героїв, які служать Україні у лавах СБУ і чесно виконують свій обов’язок по захисту нашої Незалежності, але в бій їх веде Генерал Грицак і за це йому честь і шана».

«Знаючи суперечки у суспільстві, відразу зазначу, що я чітко розділяю тих Героїв України, які заслужили це звання на війні і тих, кому роздавали це звання до Майдану без будь-яких на то причин.

Також Господь дав мені не одного бойового побратима, з якими я мав честь воювати за нашу Вітчизну і які гордо носять зірку Героя України. Це й Михайло Забродський, і Євген Межевікін, і Ігор Гордійчук. І я можу у цей ряд також поставити Василя Грицака», - резюмував Ярош.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 9 травня, президент України Петро Порошенко присвоїв главі СБУ Василю Грицаку звання Герой України. .