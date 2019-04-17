Грицак назвав ім’я організатора вбивств двох українських співробітників спецслужб



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Автомобіль Олександра Хараберюша після вибуху

За даними очільника СБУ, організатором убивств Олександра Хараберюша і Максима Шаповала, і спробу ліквідації ще одного офіцера української розвідки, є генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитро Мінаєв

Справжнім організатором вбивств співробітника СБУ Олександра Хараберюша, українського генерала розвідки Максима Шаповала, а також замаху на вбивство ще одного українського спецслужбовця 4 квітня є генерал-лейтенант ФСБ Російської Федерації. Про це під час брифінгу 17 квітня заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає прес-центр СБУ.

«Справжнім організатором цих вбивств, внаслідок яких загинули і Олександр Хараберюш, і Максим Шаповал, а також мав бути ліквідований ще один офіцер української розвідки, є генерал-лейтенант ФСБ Російської Федерації Мінаєв Дмитро Вікторович, начальник департаменту контррозвідних операцій Федеральної служби Безпеки РФ, який народився 18 жовтня 1966 року», - повідомив голова СБУ.

За словами Грицака, у дні підриву автомобілів Хараберюша і Шаповала, Мінаєв безпосередньо перебував на Донбасі у так званому «центрі спеціальних операцій МДБ ДНР».

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Як повідомлялось, Грицак уточнив, що підривник автівки розвідника Шаповала 4 квітня у Києві Олексій Комаричев - живий, він у важкому стані в лікарні.

Нагадаємо Шаповал, який збирав докази російської агресії, загинув у червні 2017 року. Його «Мерседес» вибухнув на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві.

Головна версія підриву автомобіля працівника Головного управління розвідки Міноборони полковника Максима Шаповала – російський слід.

Вибух кваліфіковано як теракт та передано на розслідування Головній військовій прокуратурі.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що у слідства є не більше 10 днів для максимально швидкого розкриття убивства полковника.

Максим Шаповал командував першою групою спецназу, який звільняв донецький аеропорт.

Як повідомлялося, близько 9 ранку 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя Донецької області підірвали автомобіль. Пізніше стало відомо, що в машині перебував співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш, який в результаті вибуху загинув.

Нагадаємо, СБУ затримала підозрювану у здійсненні теракту, внаслідок якого загинув Хараберюш, восени 2017 року в Одесі. За попередніми даними, за вбивство полковника СБУ жінка отримала $15 тис.

Глава СБУ Василь Грицак назвав основну версію загибелі полковника СБУ в Маріуполі. Кримінальне провадження розслідувалося за ч.3 ст.258 ККУ (Терористичний акт).

Нагадаємо, у жовтні Юлія Прасолова отримала 12 років в'язниці за підрив полковника СБУ Хараберюша.

Згодом Прасолова заявила, що завдання їй дав помічник так званого начальника Центру спеціальних операцій «міністерства держбезпеки «ДНР» Максим Симонов, який раніше був українським правоохоронцем.

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