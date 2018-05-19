Ярош розповів, хто ліквідував командира бойовиків «ДНР» Мамая

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Загиблий командир бригади бойовиків «Пятнашка» Мамай

На одного «комбрига» у сепарів стало менше, заявив Ярош

Позафракційний народний депутат, екс-лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош назвав позивні українських військових, які ліквідували командира бригади бойовиків «ДНР» «Пятнашка» Олега Мамієва з позивним Мамай.

«Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. Так і сталося з ватажком російсько-терористичного бандформування «Пятнашка» Олегом Мамієвим «Мамаєм». На одного «комбрига» у сепарів стало менше. Він приїхав з Північної Осетії встановлювати на нашій українській землі «російсько-осетинський мір», а тепер горить у пеклі», – написав Ярош на своїй сторінці у Facebook.

«Дякую комбатові «Чорному», ротному «Рембо» та другу «Кіпішу» за професійну і якісну роботу! Так тримати! Ми хочемо перемогти. Ми можемо перемогти. Ми переможемо! Слава Нації! Смерть ворогам», – додав Ярош.

Як повідомляв «Главком», в ніч на п’ятницю стало відомо, що на Донбасі ліквідовано командира бригади бойовиків «ДНР» Мамієва.

Загиблий окупант Мамай був родом із Північної Осетії, і воював на стороні терористів «ДНР» «з самого початку».

Також у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент ліквідації Олега Мамієва з позивним Мамай.

До слова, Об’єднані сили взяли під контроль населений пункт Південне.