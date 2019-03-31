Порошенко: Ми зламали російський сценарій першого туру



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Президент Петро Порошенко прокоментував день виборів Фото: Главком

Президент звернувся до виборців Зеленського: «Росію представляє не Галкін, і не Петросян. Завтра 1 квітня - посміємось і досить»

Кандидат у президенти України Петро Порошенко прокоментував перший тур виборів та дані екзит-полів, попередні дані яких вже оприлюднено після 20 години, після закриття в країні виборчих дільниць.

Так, на його думку, в Україні такої гострої кампанії ще не було.

«Ми зламали російський сценарій першого туру, бо у Москві точно не хотіли Порошенка у другому турі. Так ми зламаємо і плани на другий тур», - заявив президент, повідомляє кореспондент «Главкома».

Порошенко також звернув увагу на те, що більшість екзит-полів співпали. Крім того президент поскаржився на тонни бруду з телеканалів, зокрема з «каналу олігарха-втікача» (натякаючи на олігарха Ігоря Коломойського та його канал «1+1» - ред.)

Порошенко передав привіт Кремлю. «Доведеться їм ще попрацювати з Порошенком, - запевнив він.

Президент також звернувся до молоді: «Ви бачите зміни, але хочете щоб вони були глибшими і ми маємо об'єднатися. Я почув вас. Почуйте і ви мене. Все що ми робили останні 5 років, ми робили для молоді».

Крім того Порошенко звернувся до виборців Зеленського: «Росію представляє не Галкін, і не Петросян. Завтра 1 квітня. Посміємось і досить».

«Доля звела мене у другому турі з маріонеткою Коломийського. Коломойського ми не допустимо. Я починаю боротьбу за виграш у другому турі», - підкреслив Порошенко.

Він також нагадав, що за що б він не взявся – виграє. «За безвіз чи Томос, у нас все вдається», - підкреслив Порошенко.

Раніше у Порошенка закликали конкурентів не зривати вибори.

Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзіт-полів.

Також нагадаємо, що голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив 25 березня, що президент України Петро Порошенко подав до суду на телеканал «1+1» «за систематичну брехню в особливо великих розмірах». На думку Герасимова, власник «1+1» Ігор Коломойський «керується почуттям помсти» після втрати «Приватбанку» та «прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка».

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