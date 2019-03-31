Зеленський прокоментував перші дані екзит-полів



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Кандидат в президенти України Володимир Зеленський Фото: Главком

«Екзит-полів багато, переможець – один», - сказав Зеленський

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський відзначає, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів.

Про це він сказав у своєму штабі після прямого включення з результатами екзит-полів.

«Нам все одно, з ким бути в другому турі ... Мені вже сказали, що є якісь фейки: ми з кимось вже «домовляємося, об'єднуємося». Ми ні з ким не домовляємося. Ми молоді люди, ми не хочемо, чесно кажучи, бачити все те минуле у своєму майбутньому, у майбутньому нашої країни», - заявив Зеленський в ефірі програми ТСН.

Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

Він подякував виборців, які голосували «не по приколу», свій дружині, команді і журналістам.

«Екзит-полів багато, переможець – один», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.