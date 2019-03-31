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    Політика

    Зеленський прокоментував перші дані екзит-полів

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    Кандидат в президенти України Володимир Зеленський - Зеленський прокоментував перші дані екзит-полів
    Кандидат в президенти України Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    «Екзит-полів багато, переможець – один», - сказав Зеленський

    Кандидат в президенти України Володимир Зеленський відзначає, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів.

    Про це він сказав у своєму штабі після прямого включення з результатами екзит-полів.

    «Нам все одно, з ким бути в другому турі ... Мені вже сказали, що є якісь фейки: ми з кимось вже «домовляємося, об'єднуємося». Ми ні з ким не домовляємося. Ми молоді люди, ми не хочемо, чесно кажучи, бачити все те минуле у своєму майбутньому, у майбутньому нашої країни», - заявив Зеленський в ефірі програми ТСН.

    Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

    Він подякував виборців, які голосували «не по приколу», свій дружині, команді і журналістам.

    «Екзит-полів багато, переможець – один», - сказав Зеленський.

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

    Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

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