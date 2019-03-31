У Тимошенко категорично спростували дані екзіт-полів



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Юлія Тимошенко закликала не довіряти даним екзит-полів Фото: Михайло Глуховський, Главком

«Батьківщина» назвала власні результати обробки даних майже 18 тис. виборчих дільниць по всій Україні

У «Батьківщині» заявили, що не довіряють даним Національного екзит-полу, адже підозрюють їх у маніпуляціях з результатами.

«На жаль соцдослідження, екзит-поли стали інструментом маніпуляцій», - сказав нардеп Сергій Соболєв, коментуючи попередні цифри опитування на виборчих дільницях, озвучені після 20 години, повідомляє копреспондент «Главкома».

Крім того у Тимошенко назвали власні результати обробки даних майже 18 тис. виборчих дільниць по всій Україні, отримані штабом «Батьківщини».

Так, згідно з їхніми даними, у Володимира Зеленського 27% підтримки, у Юлії Тимошенко – 20,9%, у Петра Порошенка – лише 17,5%.

«На жаль, ми не змогли репрезентовано представити віддалені сільські виборчі дільниці. Тому, виходячи з попередніх даних, ми вважаємо, що це дає підставити для щонайменше від 2-3% приросту нашому кандидату Юлії Тимошенко. Відбулась подія, яку ми прогнозували», – сказав Соболєв.

У «Батьківщині» сподіваються, що протоколи з мокрими печатками дадуть можливість провести 2 тур без тиску адміністративного ресурсу, без можливостей тиску на виборці, коли два сильних кандидати в реальній боротьбі покажуть, хто переможець.

«Я просила би зараз суспільство не сприймати соціологію тобто екзит-поли як істину останньої інстанції», - наголосила Юлія Тимошенко під час прес-конференції.

Вона назвала екзит-поли «продажними» і закликала усіх на виборчі дільниці і захищати свій вибір. «Ми боремося за кожен протокол і до останнього», - запевнила Тимошенко і пообіцяла що з 00:00 будуть дані протоколів з мокрими печатками.

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