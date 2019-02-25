YouTube відключив монетизацію для каналів, які пропагують відмову від вакцинації



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Сім різних рекламодавців заявили, що вони не знали, що їхню рекламу показують на відео, які пропагують не робити щеплення

Наймасштабніший відеохостинг YouTube відключив платну рекламу на відео каналів, що пропагують відмову від вакцинації, повідомляє BuzzFeed News.

«У нас є суворі правила, що регулюють, на яких відео ми дозволяємо показувати рекламу, а відеоконтент проти вакцинації ці правила порушує», - зазначив представник YouTube.

Зокрема, реклама з порушеннями була виявлена на каналах Vaxxed TV, LarryCook333, iHealthTube й інших.

Сім різних рекламодавців заявили, що вони не знали, що їхню рекламу показують на відео, які пропагують не робити щеплення.

Антивакцинальний ролик був помічений також у рекламі фармакологічної компанії Nomad Health, яка після інциденту відразу звернулася до адміністраторів YouTube з проханням прибрати рекламу.

Раніше в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розвіяла міфи про щеплення. За її словами, в Україні за весь період незалежності не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцин.

Джерело: Кореспондент.net