Ситуація набагато гірша, ніж передбачалося – ЮНЕСКО про вплив Covid-19 на культуру

Через пандемію не працювали 85 тисяч музеїв

Кіноіндустрія постраждала найбільше – звільнені мільйони людей

Наразі без засобів до існування залишилися багато представників творчих професій. Кіноіндустрія постраждала від пандемії найбільше серед культурних напрямків. Такого висновку дійшли експерти ЮНЕСКО, повідомили в Центрі новин ООН.

«Кіноіндустрія постраждала найбільше – звільнені мільйони людей. Третина картинних галерей скоротила штат як мінімум наполовину. Музична індустрія цьогоріч не дорахувала 10 мільярдів прибутку, а обіг у видавничому бізнесі скоротився на 7,5%. Закрито кінотеатри, театри, книжкові магазини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через пандемію не працювали 85 тисяч музеїв. Водночас багато таких закладів, особливо в багатих країнах, запропонували віртуальні екскурсії по своїх залах. Однак, наприклад, в Африці й малих острівних країнах онлайн-відвідини змогли забезпечити лише 5% музеїв.

У ЮНЕСКО назвали ситуацію, що склалася у сфері культури, «надзвичайною» й розробили заходи щодо захисту культури в умовах кризи.

«Сектор економіки, що забезпечує 30 млн робочих місць, бореться за виживання – ми повинні надати допомогу. Культура завжди допомагала нам долати кризи, тепер наша черга захистити різноманітність, у якій полягає її сила», – заявила Генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азулай.

Від початку пандемії багато концертів і виставок проходять у віртуальному форматі, однак у ЮНЕСКО нагадують, що 46% населення Землі не має доступу до Інтернету. Це означає, що кожен другий житель планети не може долучитися до досягнень культури. Експерти закликали уряди підтримати діячів мистецтва, а також надати допомогу сектору загалом.