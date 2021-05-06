Низка нагород. Юні українські науковці викликали фурор на олімпіаді в Туреччині (фото)

Конкурс об’єднує до 30 країн-учасниць, які представляють сотні проєктів

Українська винахідниця знайшла спосіб добувати екологічну енергію від коливань дерев та отримала золоту нагороду

Десять нагород вибороли учні Малої академії наук на Міжнародній олімпіаді наукових проєктів «International Science Project Olympiad» (INSPO), що відбулася 1-2 травня в Туреччині. Про це повідомили в пресслужбі МАН.

Цього року, у зв’язку із всесвітньою пандемією, конкурс відбувався онлайн. Україну представили десять розумників, які здобули дві золоті, дві срібні, три бронзові медалі, а також три спеціальні нагороди.

Золоті медалі

Золото виборола студентка Харківського національного університету радіоелектроніки Софія Іванова, яка придумала систему швидкого підігріву газового редуктора автомобільного двигуна. Система називається «Швидкий старт» та допомагає зекономити паливо та зберегти довкілля.

Ще одне золото – в учениці київського політехнічного ліцею Олени Коваленко. Винахідниця знайшла спосіб добувати екологічну енергію від коливань дерев.

Робота Олени Коваленко

Срібні нагороди

Срібну медаль отримала студентка Київської політехніки Єлизавета Столярчук за свій проєкт вітряного генератора на основі сегнерового колеса.

Робота Єлизавети Столярчук

Друге срібло – у Івана Матюшенка, учня Харківського фізико-математичного ліцею. Він створив багатошарове енергогенеруюче теплоізолююче покриття для зовнішніх огороджувальних конструкцій.

Робота Івана Матюшенка

Бронзові медалі

Бронзу на конкурсі здобула школярка з Харкова Анна Плутахіна за апідиктор – пристрій для акустичного контролю стану бджолиної сім’ї.

Робота Анни Плутахіної

Ще одна бронза – у школярки з Дніпра Вероніки Подлєснової. Вона виявила залежність мікробіоти кишківника білих щурів від впливу гліфосату, сахарину та бензонату натрія.

Третю бронзу отримала школярка з Києва Анастасія Кириченко за дослідження інгібіторних властивостей синтетичних a, b, g пептидів та їх вплив на полімеризацію плазми крові людини.

Спеціальні нагороди

Окрім медалей українська команда здобула ще три спеціальні нагороди. Одна з них – у школярки з Полтави Єлизавети Яковенко за дослідження динаміки температурного режиму м. Лубни.

Другий спецприз – у студента з Харкова Іллі Демиденко за розробку нової технології моделювання, дослідження й оптимізації складних хімічних систем.

Третю нагороду здобув Ігор Мічурін із Харківського національного університету радіоелектроніки за навчальну програму для пошуку коренів многочленів на комплексній площині.

Про конкурс

Міжнародна олімпіада наукових проєктів «International Science Project Olympiad» (INSPO) є найбільшим у регіоні форумом молодих вчених, який проводиться з 2007 року під патронатом Міністерства освіти Туреччини. З 2014 року INSPO набув міжнародного статусу.

Конкурс об’єднує до 30 країн-учасниць, які представляють сотні проєктів. Змагання проводиться раз на два роки.