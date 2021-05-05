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    Кінець локдауну в Києві. Скільки дітей повернулось за парти і коли завершиться навчальний рік

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    Після локдауну змінилась організація навчального процесу у столичних школах - Кінець локдауну в Києві. Скільки дітей повернулось за парти і коли завершиться навчальний рік
    Після локдауну змінилась організація навчального процесу у столичних школах
    Фото з відкритих джерел

    У столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть

    Сьогодні, 5 травня, понад 400 тисячі дітей повернулися до очного навчання у столичних закладах освіти. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «У Києві відновили навчальний процес у всіх школах, садках, закладах професійно-технічної освіти, коледжах і вищих навчальних закладах. Усього у столиці відкрили свої двері 428 комунальних шкіл, 572 дитячі садочки, 23 заклади професійної освіти, 42 заклади позашкільної освіти та інші заклади освіти різних типів та форм власності», — розповів він.

    Мондриївський зазначив, що у столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть, оскільки під час локдауну усі заняття велися дистанційно, за затвердженою програмою. Діти, як і планувалось, завершать навчальний рік наприкінці травня.

    «Керівники навчальних закладів міста отримали доручення щодо посиленої дезінфекції та регулярного провітрювання приміщень. Проте окремо звертаюся й до батьків: пояснюйте дітям необхідність дотримання простих, але таких важливих правил. Будьте уважними до їхнього здоров’я та за перших симптомів захворювання – звертайтеся до сімейного лікаря», — підкреслив Мондриївський.

    Також він нагадав, що з 5 травня розпочато прийом документів до перших класів та відновлено розсилку запрошень до дитячих садочків через систему електронного запису.

    Нагадаємо, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

    Після локдауну у Києві 5 травня поновилося навчання в приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно–технічної), вищої освіти.

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    Теги: Київ діти освіта школа КМДА карантин коронавірус
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