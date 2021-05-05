У школах Києва почався прийом документів до перших класів. Що потрібно знати батькам

Для зручності батьків Департамент освіти і науки розробив інфографіку подання документів

Прийом документі до перших класів триватиме до 7 червня

Сьогодні, 5 травня, у школах столиці розпочинається прийом документів до перших класів, який триватиме до 7 червня.

Прийом документів організовується на свіжому повітрі (шкільне подвір’я, стадіон тощо) або у великих приміщеннях (актова, спортивна зали) із дотриманням протиепідемічних заходів.

Необхідні документи: заява батьків, медична довідка, копія свідоцтва про народження дитини, документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти.

Першочергово зараховуються: діти, зареєстровані в Києві (через ЦНАП), діти, брати, сестри яких навчаються в цьому закладі, діти працівників обраного закладу освіти, діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти.

Для зручності батьків Департамент освіти і науки розробив інфографіку подання документів:

Ознайомитись із розпорядженнями районних в місті Києві державних адміністрацій про території обслуговування, що закріплені за школами Києва, можна на сторінках Департаменту та районних управлінь освіти.

До слова, цьогоріч у столичних дитсадках очікують прийняти 20 тисяч дітей. А за парти мають сісти 30 тисяч першокласників.

Нагадаємо, згідно з наказом Департаменту освіти і науки КМДА через карантинні обмеження у столиці призупинили прийом документів дітей до перших класів.

Заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський повідомляв, що прийом документів дітей до перших класів столичних шкіл відновиться у травні.

Після локдауну у Києві 5 травня поновилося навчання в приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно–технічної), вищої освіти.