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    У школах Києва почався прийом документів до перших класів. Що потрібно знати батькам

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    Для зручності батьків Департамент освіти і&nbsp;науки розробив інфографіку подання документів - У школах Києва почався прийом документів до перших класів. Що потрібно знати батькам
    Для зручності батьків Департамент освіти і науки розробив інфографіку подання документів
    Фото з відкритих джерел

    Прийом документі до перших класів триватиме до 7 червня

    Сьогодні, 5 травня, у школах столиці розпочинається прийом документів до перших класів, який триватиме до 7 червня.

    Прийом документів організовується на свіжому повітрі (шкільне подвір’я, стадіон тощо) або у великих приміщеннях (актова, спортивна зали) із дотриманням протиепідемічних заходів.

    Необхідні документи: заява батьків, медична довідка, копія свідоцтва про народження дитини, документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти.

    Першочергово зараховуються: діти, зареєстровані в Києві (через ЦНАП), діти, брати, сестри яких навчаються в цьому закладі, діти працівників обраного закладу освіти, діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти.

    Для зручності батьків Департамент освіти і науки розробив інфографіку подання документів:

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    Ознайомитись із розпорядженнями районних в місті Києві державних адміністрацій про території обслуговування, що закріплені за школами Києва, можна на сторінках Департаменту та районних управлінь освіти.

    До слова, цьогоріч у столичних дитсадках очікують прийняти 20 тисяч дітей. А за парти мають сісти 30 тисяч першокласників.

    Нагадаємо, згідно з наказом Департаменту освіти і науки КМДА через карантинні обмеження у столиці призупинили прийом документів дітей до перших класів.

    Заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський повідомляв, що прийом документів дітей до перших класів столичних шкіл відновиться у травні.

    Після локдауну у Києві 5 травня поновилося навчання в приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно–технічної), вищої освіти.

    Теги: Київ діти освіта школа КМДА школярі
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