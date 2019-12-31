З 1 січня Болгарія отримуватиме російський газ в обхід України



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Новий газопровід «Турецький потік» є більш конкурентним і передбачає зниження ціни на газ на 5% щороку

Болгарія з 1 січня 2020 року отримуватиме російський газ в обхід України і Румунії.

Про це повідомила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова, інформує Голос Америки.

За словами Петкової, новий газопровід «Турецький потік» є конкурентнішим і передбачає зниження ціни на газ на 5% щороку.

«Ми змінюємо місце отримання газу з Росії. Причина - економічний вплив і кращі умови для болгарських споживачів», - сказала міністр.

Болгарія купує практично увесь свій газ – близько 3 мільярда кубометрів - у російської компанії «Газпром». З 2020 року країна сподівається диверсифікувати газопостачання і третину зі своїх газових потреб планує задовольняти за рахунок закупівель з Азербайджану.

Газопровід «Турецький потік» має дві гілки. Одна постачає російський газ у Туреччину в обхід України, інша має на меті забезпечити газові потреби Болгарії, Греції та Північної Македонії. А у 2020 році її планують добудувати і до кордону Сербії.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт.

НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали контракт на транзит газу з РФ за принципом «качай або плати».

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.