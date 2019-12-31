«Качай або плати»: в «Нафтогазі» розповіли, за яким принципом підписаний контракт по газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вітренко запевняє, що контракт підписаний за європейськими правилами

НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали контракт на транзит газу з РФ за принципом «качай або плати», заявив виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт.

«Той факт, що ми підписали контракт на транзит за принципом« качай або плати «на п'ять років, є непересічною подією в таких умовах», - написав Вітренко.

За його словами, також знаменною подією стало те, що контракт підписаний за європейськими правилами.

«Мене іноді дивує, що «експерти» кажуть про наш позов на 12,2 мільярда доларів, і про те, чи є економічний сенс від нього відмовлятися в обмін на транзит на умовах «качай або плати» з гарантованими доходами у розмірі 7,2 мільярда доларів плюс можливість значних додаткових доходів від транзиту», — повідомив Вітренко за підсумками підписання угод з Газпромом.

Він зазначив, що Україна отримала перевагу від підписання саме цієї угоди взамін на відмову від нового багатомільярдного позову, адже, найвірогідніше, що арбітраж не присудив би всю суму позивних вимог Нафтогазу.

«Ще раз нагадаю, що врегулювання — це ще і відмова від позовів з боку Газпрому. Так, вони мають значно меншу ймовірність виграшу, але йдеться десятки мільярдів доларів, що навіть більше, ніж сума наших позовів», — додав Вітренко.

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.