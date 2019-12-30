Україна та Росія підписали контракт про транзит газу



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Росія погодилася продовжити транзит газу через Україну терміном на 5 років з можливим продовженням контракту ще на 10 років

У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Угоди про транзит газу підписали в межах домовленостей від 20 грудня у Мінську. Відповідно до них, Росія погодилася продовжити транзит газу через Україну терміном на 5 років з можливим продовженням контракту ще на 10 років. Натомість Україна погодилася поступитися частиною своїх вимог до Газпрому в межах арбітражів та антимонопольних розслідувань.

У 2020 році обсяг транзиту складе 65 мільярдів кубометрів газу, а у наступні 4 роки — по 40 мільярдів кубометрів. Для порівняння угодами про транзит газу, які діяли до кінця 2019 року, передбачено обсяг транзиту на рівні 60 мільярдів кубометрів (з можливістю збільшити транзитні потужності до 80-90 мільярдів кубометрів.

«Наша команда захистила національні інтереси України. Це позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку. Україна вкотре довела європейським партнерам, що є надійним партнером, який виконує свої зобов’язання та гарантує енергетичну безпеку в регіоні. Цей документ — це результат злагодженої роботи нашої команди. Окремо хочу подякувати своїм колегам за надзвичайну роботу — Президент України Володимир Зеленський, урядова команда, парламент та НАК Нафтогаз зробили неможливе, щоб цей документ був підписаний», - написав він.

Як повідомлялося, у «Нафтогазі» порадили зберігати спокій і чекати, бо поки говорити про підсумки переговорів з «Газпромом» передчасно.

Нагадаємо, у Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ.

19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по газу.

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.



