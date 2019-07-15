З 16 липня уся передвиборна агітація повинна бути українською мовою



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Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набуває чинності з 16 липня

З 16 липня набуває чинності (за винятком окремих положень) Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який регулює функціонування і використання української мови у різних сферах суспільного життя. Серед іншого, він визначає і вимоги до матеріалів політичної реклами, яка розповсюджується на телебаченні, радіо, в інтернеті та друкованим способом.

Про це повідомляє пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Так, як зазначається, частини четверта і п’ята статті 18 цього Закону визначають такі вимоги:

«4. Матеріали передвиборної агітації, що транслюються на телебаченні, радіо, розміщуються на носіях зовнішньої реклами, поширюються у вигляді листівок і газет або в мережі Інтернет, виконуються державною мовою.

Матеріали передвиборної агітації, у тому числі відеоматеріали про вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування, всеукраїнські і місцеві референдуми та їх результати, а також політична реклама, передвиборна агітація та теледебати адаптуються для сприйняття жестомовними особами шляхом перекладу українською жестовою мовою та/або субтитрування українською мовою з урахуванням вимог, встановлених законом.

5. У порядку і на умовах, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України, в окремих населених пунктах допускається поширення матеріалів передвиборної агітації, виконаних державною мовою та дубльованих мовами відповідних корінних народів, національних меншин України».

Національна рада звернула увагу ліцензіатів на ці норми і нагадала телерадіоорганізаціям, що вони зобов’язані дотримуватися законодавства України щодо мови передвиборної агітації під час кампанії з позачергових виборів народних депутатів України, що відбудуться 21 липня.

Нагадаємо, Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» був ухвалений Верховною Радою 25 квітня цього року та опублікований у газеті «Голос України» 16 травня. Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону, він набуває чинності через два місяці з дня його опублікування за винятком окремих норм.