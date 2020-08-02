Вчені відкрили механізм самознищення туберкульозу



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Вчені відкрили механізм самознищення туберкульозу

Міжнародна команда вчених відкрила новий токсин, що блокує важливі для розвитку бактерій туберкульозу амінокислоти

Міжнародна група вчених відкрила новий токсин, що блокує важливі для життєдіяльності бактерій туберкульозу амінокислоти. Без них ці шкідливі мікроорганізми не можуть вижити.

Про це повідомляє Phys.org.

Як правило, туберкульозна паличка вражає легені, але може впливати і на гланди, кістки і нервову систему. При цьому бактерії виробляють токсини, які допомагають їм адаптуватися до нового середовища. Однак вченим вдалося з'ясувати, що іноді ці токсини шкодять самим бактеріям.

Так, в ході дослідження, вченим вдалося відкрити новий токсин MenT, який виробляє бактерія Mycobacterium tuberculosis, токсин, який пригнічує використання амінокислот, необхідних бактерії для виробництва білка.

«Таким чином, ріст Mycobacterium tuberculosis зупиняється, і бактерія вмирає», - йдеться в статті.

Вчені сподіваються, що їх робота ляже в основу медичних препаратів нового покоління. Адже в той час, як більшість випадків туберкульозу можна вилікувати за допомогою існуючих ліків, зростає кількість резистентних до антибіотиків випадків.

«За допомогою форсованої активації MenT або в результаті дестабілізації відносин між токсином і антитоксином MenA ми можемо знищити бактерії, які викликають туберкульоз», - сказав співавтор дослідження Тім Блоуер.